Un nou plan pentru fermieri: ce amendamente au trecut de Comisia. Dan Motreanu vine cu noi date

Europarlamentarul PNL Dan Motreanu a anunțat că amendamentele propuse pentru sprijinirea fermierilor au fost aprobate de Comisia pentru dezvoltare regională (REGI) din Parlamentul European.

Propunerile vizează reforma Politicii Agricole Comune (PAC) pentru perioada 2028–2034, dosar coordonat de acesta din partea Grupului PPE. Printre propunerile susținute se află majorarea bugetului destinat Politicii Agricole Comune. Potrivit lui Dan Motreanu, amendamentele prevăd creșterea bugetului PAC la 433,01 miliarde de euro, față de nivelul de 300 de miliarde de euro propus de Comisia Europeană.

„Amendamentele pe care le-am propus pentru sprijinirea fermierilor au fost aprobate de Comisia pentru dezvoltare regională (REGI) din Parlamentul European. Comisia a aprobat avizul privind Politica Agricolă Comună (PAC) pentru perioada 2028–2034, dosar pe care l-am coordonat din partea Grupului PPE.”

Europarlamentarul a precizat că prioritățile susținute în negocieri urmăresc asigurarea unui sprijin mai consistent pentru fermieri, inclusiv printr-o distribuire mai echitabilă a plăților directe între statele membre ale Uniunii Europene.

Dan Motreanu a arătat că una dintre măsurile susținute vizează continuarea procesului de convergență între statele membre, astfel încât diferența dintre mediile naționale ale subvenției pe hectar să nu depășească 50 de euro. De asemenea, Comisia REGI sprijină indexarea anuală a plăților directe în funcție de inflație și protejarea acestora împotriva taxelor.

O altă prevedere menționată se referă la sprijinirea tinerilor fermieri și a noilor fermieri. Potrivit amendamentelor aprobate, cel puțin 5% din bugetul alocat fermierilor ar urma să fie destinat acestei categorii. Totodată, este prevăzut un sprijin de până la 300.000 de euro pentru instalarea tinerilor fermieri, a noilor fermieri și pentru dezvoltarea afacerilor rurale.

În ceea ce privește investițiile agricole, propunerile prevăd un nivel de sprijin de până la 85% pentru investițiile realizate de tinerii fermieri și de până la 75% pentru celelalte investiții din sectorul agricol.

Amendamentele susținute de europarlamentarul PNL includ și alocarea unor fonduri pentru dezvoltarea rurală prin mecanisme care implică comunitățile locale. Dan Motreanu a precizat că a susținut ca minimum 5% din fondurile pentru dezvoltare rurală să fie alocate programului LEADER, iar cel puțin 30% din fondurile destinate dezvoltării rurale să fie gestionate prin instrumente teritoriale integrate.

Prin aceste mecanisme, fermierii, întreprinderile rurale, organizațiile locale, autoritățile publice și persoanele fizice își pot pregăti propriile strategii de dezvoltare locală și își pot gestiona propriile bugete destinate proiectelor locale.

Un alt punct menționat se referă la investițiile în infrastructura de apă și modernizarea sistemelor de irigații. Potrivit lui Dan Motreanu, aceste investiții sunt importante pentru România, în contextul în care seceta și deficitul de apă afectează producția agricolă.

„Avizul adoptat în Comisia pentru dezvoltare regională (REGI) va contribui la mandatul Parlamentului European în negocierile cu Consiliul Uniunii Europene privind reforma PAC pentru perioada 2028–2034”, a scris Dan Motreanu pe contul său de socializare.