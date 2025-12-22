Senatul a adoptat luni, 22 decembrie, un proiect de lege care prevede sancțiuni clare pentru medicii care răspândesc în spațiul public informații false sau contrare dovezilor științifice recunoscute, atunci când acestea pot pune în pericol sănătatea publică.

Actul normativ a fost votat în Senatul României cu 79 de voturi „pentru”, 38 „împotrivă” și două abțineri.

Inițiativa legislativă modifică și completează Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și introduce prevederi explicite referitoare la răspunderea disciplinară a cadrelor medicale.

Potrivit proiectului adoptat, medicii pot fi trași la răspundere disciplinară dacă nu respectă legile și regulamentele profesiei, Codul de deontologie medicală, regulile de bună practică, Statutul Colegiului Medicilor din România (CMR) sau deciziile obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMR.

De asemenea, sunt vizate situațiile în care un medic difuzează, prin orice mijloace, informații considerate false sau contrare dovezilor științifice acceptate la nivel național și internațional, cu potențial de a afecta sănătatea publică ori de a prejudicia onoarea și prestigiul profesiei medicale.

„Medicul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medical şi a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Medicilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMR, pentru răspândirea în spaţiul public, prin orice mijloace, a unor informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional, care pot pune în pericol sănătatea publică, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale CMR”, scrie în textul proiectului de lege.

Legea stabilește și sancțiunile aplicabile. Astfel, la prima abatere, medicii pot primi interdicția de a exercita profesia sau anumite activități medicale pentru o perioadă cuprinsă între o lună și un an.

În cazul unei a doua abateri, sancțiunea maximă prevăzută este retragerea calității de membru al Colegiului Medicilor din România, ceea ce implică imposibilitatea exercitării profesiei.

În ultimii ani, s-a observat o creștere a cazurilor în care medici folosesc autoritatea profesională pentru a promova informații false, cu efecte negative asupra sănătății publice, atrag atenția inițiatorii proiectului de lege.

„În ultimii ani, s-a constatat o creștere alarmantă a cazurilor în care unii medici, beneficiind de autoritatea și credibilitatea conferite de statutul lor profesional, au răspândit informații false sau înșelătoare pe rețele sociale. Această conduită a avut efecte negative importante asupra sănătății publice, manifestate prin scăderea ratei vaccinării, adoptarea unor tratamente ineficiente sau chiar periculoase, precum și prin diminuarea încrederii cetățenilor în actul medical și în recomandările profesioniștilor din domeniu”, explică senatorul Remus Negoi.

Și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, cerea în luna septembrie sancționarea medicilor care aleg să răspândească informații false în spațiul public. Apelul său venea după o conferință organizată la Brașov, unde mai multe cadre medicale au susținut existența unei pretinse creșteri a cazurilor de cancer ca urmare a vaccinării anti-Covid.

Senatul este primul for legislativ sesizat în acest caz, iar Camera Deputaților va avea rol decizional.