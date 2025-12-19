ByteDance, compania chineză care deține TikTok, a anunțat că a semnat mai multe acorduri pentru transferul controlului operațiunilor din Statele Unite. Măsura vine după ani de negocieri și controverse legate de securitatea datelor și riscurile asociate utilizării aplicației de către cetățenii americani.

Tranzacția presupune crearea unei entități noi care va gestiona activitatea platformei în SUA, complet independentă de compania-mamă. Procedura a fost monitorizată de administrația Trump, iar scopul principal al acordului este evitarea unei interdicții federale totale pentru aplicație.

Noul consorțiu va deține responsabilitatea completă pentru funcționarea platformei în Statele Unite, inclusiv pentru moderarea conținutului și pentru protecția datelor. Faimosul algoritm TikTok, care sugerează videoclipuri utilizatorilor, va fi reconstruit exclusiv pe baza informațiilor generate în SUA. Datele vor fi stocate pe infrastructura cloud a companiei Oracle.

Principalul grup de cumpărători este format din Oracle, fondul de investiții Silver Lake și compania MGX din Emiratele Arabe Unite. Aceștia vor deține împreună 50% din noua entitate care va administra TikTok în SUA.

Alți investitori afiliați ByteDance vor păstra 30% din acțiuni, iar restul de 20% va fi distribuit altor parteneri strategici. Această structură este concepută pentru a separa complet operațiunile americane de compania chineză-mamă și pentru a răspunde solicitărilor autorităților de la Washington.

Finalizarea tranzacției este programată pentru 22 ianuarie 2026, dar depinde de aprobarea autorităților chineze, conform reglementărilor privind investițiile internaționale. În prezent, negocierile continuă pentru a respecta toate cerințele legale din ambele țări.

Preocupările oficialilor americani au vizat de mai mulți ani securitatea națională, în special riscurile legate de accesul la datele personale ale utilizatorilor și posibila influențare a conținutului de către ByteDance. Aceste îngrijorări au dus la adoptarea unei legi în Congres în 2024, care impune separarea TikTok de compania-mamă chineză.

Curtea Supremă a validat legea în ianuarie 2025, iar aplicarea interdicției federale era programată inițial pentru 19 ianuarie 2025. Termenul a fost amânat de mai multe ori de președintele Donald Trump, în contextul negocierilor pentru găsirea unui acord care să permită continuarea activității aplicației în SUA.

Conform surselor oficiale, legislația prevede că orice interdicție este suspendată în momentul în care se creează o structură de proprietate și management care să asigure independența operațiunilor americane de compania-mamă.

Noul consorțiu va fi responsabil de moderarea conținutului, ceea ce presupune implementarea unor politici clare pentru prevenirea răspândirii informațiilor false și protecția utilizatorilor. Algoritmul TikTok va funcționa exclusiv pe date provenite din SUA, reducând astfel preocupările legate de influența externă.

Măsura este considerată un pas important pentru menținerea încrederii publicului american în platformă. În plus, stocarea datelor pe infrastructura Oracle permite respectarea standardelor stricte de securitate și conformitate cu legislația locală privind protecția datelor.

Potrivit declarațiilor oficiale, transferul operațiunilor către consorțiu va marca începutul unei perioade de independență operațională pentru TikTok în SUA, asigurând în același timp continuitatea serviciilor pentru milioanele de utilizatori americani.