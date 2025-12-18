Guvernul a aprobat un proiect de lege care stabilește cadrul legal pentru plata acestei datorii, provenite dintr-un împrumut acordat în 1992 de Guvernul SUA, prin Departamentul Agriculturii și Commodity Credit Corporation, în baza Legii Publice americane nr. 480/1992.

Creditul a fost contractat pe o perioadă de 30 de ani și a fost utilizat pentru achiziția de materie primă destinată industriei textile românești, prin intermediul unor operatori economici desemnați. În timp, din cauza falimentului sau radierii acestor operatori, sumele datorate nu au mai putut fi recuperate.

Trei societăți comerciale au rămas în urmă cu plățile și au fost ulterior radiate: SC Textilcotton SA, SC Impex Overseas Corp SRL și SC Tuvic Impex SRL. În acest context, statul român își asumă integral responsabilitatea achitării datoriei, pentru a respecta obligațiile internaționale asumate, a evita penalități suplimentare și a menține relațiile comerciale și diplomatice cu partenerii americani.

La data de 30 iunie 2025, valoarea datoriei istorice se ridica la 6.793.115,54 dolari americani. Această sumă include rate de capital neachitate în valoare de 4.890.152,09 dolari, dobânzi inițiale neachitate de 821.066,45 dolari și penalități de întârziere în cuantum de 1.081.897,00 dolari. La aceste sume se pot adăuga penalități suplimentare și costuri de transfer bancar până la momentul efectuării plății efective.

Conform Declarației de arierate transmise de Departamentul Agriculturii al SUA, la data de 30 septembrie 2025 suma totală de plată, inclusiv penalitățile calculate până atunci, ajunge la 6.830.093,12 dolari. Această valoare urmează să fie alocată în bugetul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru anul 2026, urmând ca până la data achitării integrale să se mai adauge penalitățile acumulate și costurile de transfer bancar.

Plata datoriei va fi realizată prin bugetul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, într-o poziție bugetară distinctă, ceea ce va permite o gestionare directă și transparentă a fondurilor publice. Proiectul de lege aprobat de Guvern stabilește mecanismele necesare pentru identificarea exactă a sumelor datorate, efectuarea plăților și includerea acestora în bugetul de stat. Totodată, actul normativ clarifică situația unei datorii istorice vechi de peste trei decenii și contribuie la protejarea intereselor financiare ale României.

Astfel, România își menține eligibilitatea pentru statutul de Dependable Undertaking, un element important care facilitează participarea la programe internaționale de achiziții, asigură transparența în gestionarea fondurilor publice și consolidează responsabilitatea statului în relațiile externe.

Ministerul Economiei are rolul de coordonator al întregului proces, inclusiv în ceea ce privește transmiterea datelor către Departamentul Agriculturii al SUA, gestionarea sumelor datorate și aplicarea legislației aferente. Astfel, se finalizează un demers început în anul 1992, care a fost reluat de-a lungul timpului prin mai multe memorandumuri și proiecte legislative ce nu au fost duse la bun sfârșit până în prezent.