Canada își redirecționează aluminiul către Europa. Războiul din Iran împinge prețurile la niveluri record

Canada își majorează exporturile de aluminiu către Europa, după ce Statele Unite au impus taxe vamale de 50% pentru metalul importat. În paralel, războiul din Iran și riscurile asupra livrărilor din Orientul Mijlociu au amplificat competiția globală pentru aluminiul cu emisii reduse de carbon. Europa și SUA concurează acum direct pentru volume limitate, iar primele regionale au urcat la maxime istorice. Analiștii avertizează că deficitul european de aluminiu riscă să se adâncească în 2026.

Canada își redirecționează tot mai mult exporturile de aluminiu către piața europeană, în contextul în care noile taxe vamale introduse de Statele Unite modifică fluxurile comerciale globale pentru unul dintre cele mai importante metale industriale. Producătorii canadieni încearcă să profite de primele mai ridicate oferite în Europa, într-un moment în care conflictul din Iran afectează aprovizionarea internațională și amplifică volatilitatea pieței.

„Ne aflăm într-o situație în care europenii și americanii concurează pentru unități limitate de aluminiu”, a declarat Michael Widmer, analist la Bank of America.

Potrivit surselor din industrie citate de Reuters, perturbările din Orientul Mijlociu, regiune care reprezintă aproximativ 9% din capacitatea globală de topire a aluminiului, au destabilizat fluxurile comerciale mult dincolo de statele din Golf. Europa este una dintre cele mai afectate regiuni, în condițiile în care depinde semnificativ de importurile de aluminiu primar și aliaje provenite din această zonă.

Concurența dintre Europa și SUA pentru volumele disponibile a împins primele regionale la niveluri record. Primele pentru aluminiul taxat au crescut cu 73% de la începutul războiului cu Iranul și au ajuns la 621 de dolari pe tonă metrică. În același timp, prima pentru Midwest-ul american a atins un maxim istoric de 1,16 dolari pe livră, echivalentul a 2.557 de dolari pe tonă.

Creșterea costurilor este deja resimțită de consumatorii industriali. La un preț LME de aproximativ 3.670 de dolari pe tonă, cumpărătorii americani ajung să plătească în jur de 6.200 de dolari pe tonă pentru aluminiu, în timp ce costurile din Europa au urcat la aproximativ 4.300 de dolari pe tonă.

Statele Unite au fost, în mod tradițional, principala destinație pentru aluminiul produs în Canada. Datele Trade Data Monitor arată că anul trecut Canada a exportat aproape 2,6 milioane de tone de aluminiu brut, metal și aliaje. Totuși, introducerea taxelor vamale de către administrația americană a început să schimbe semnificativ această structură comercială.

Datele TDM arată că aluminiul canadian a reprezentat 54% din importurile SUA în primul trimestru din 2026, față de 63% în aceeași perioadă a anului trecut și 75% în primul trimestru din 2024. În paralel, exporturile către Uniunea Europeană au crescut accelerat.

„Prima europeană este un stimulent pentru canadieni să împingă metalul spre est”, a spus Wittbecker.

Între aprilie 2025 și martie 2026, exporturile canadiene către Uniunea Europeană au reprezentat între 6% și 40% din totalurile lunare, comparativ cu niveluri aproape inexistente în primul trimestru din anul precedent. Sursele din industrie estimează că datele pentru aprilie vor confirma continuarea acestei tendințe.

Explicația principală ține de așa-numitul „netback”, adică profitul real rămas producătorilor după deducerea costurilor logistice, a tarifelor și a altor taxe asociate exportului.

„Când se compară prețurile din SUA și UE din perspectiva exporturilor, trebuie să se reducă partea care merge la Trezoreria SUA sub formă de tarife pentru a obține venituri nete comparabile. De aceea, opțiunea UE rămâne atractivă pentru Canada, punând presiune pe piața americană”, a declarat pentru Reuters Jean Simard, președintele Asociației Aluminiului din Canada.

Și alți specialiști din piață estimează că actualele diferențe de preț favorizează livrările către Europa. Gregory Wittbecker, președintele Wittsend Commodity Advisors, consideră că prima pentru Midwest-ul american ar trebui să urce la cel puțin 1,20 dolari pe livră, echivalentul a 2.645 de dolari pe tonă, pentru ca producătorii canadieni să redirecționeze volumele înapoi către SUA.

Analiștii avertizează că piața europeană a aluminiului intră într-o perioadă critică, în condițiile în care conflictul din Orientul Mijlociu, eliminarea treptată a aluminiului rusesc și reducerea unor capacități de producție globale limitează tot mai mult aprovizionarea.

Bank of America estimează că Europa va înregistra un deficit de aluminiu de 5,6 milioane de tone în 2026. Comparativ, deficitul global este estimat la 2,2 milioane de tone, iar cel al SUA la aproximativ 3,8 milioane de tone.

Datele Trade Data Monitor arată că anul trecut Europa a importat aproximativ 1,3 milioane de tone de aluminiu primar și aliat din Orientul Mijlociu, echivalentul a 21% din totalul importurilor regionale. Pierderea acestor volume vine într-un moment în care Uniunea Europeană reduce treptat dependența de aluminiul rusesc, iar unele capacități industriale importante sunt afectate de suspendări de producție.

În acest context, Canada devine tot mai importantă pentru securitatea aprovizionării europene. Chiar înainte de izbucnirea conflictului dintre Iran și alianța americano-israeliană, livrările canadiene către Europa crescuseră deja cu 276% față de nivelurile din 2024, depășind 590.000 de tone. În același timp, livrările către SUA au scăzut cu 25%, până la aproximativ două milioane de tone, potrivit datelor TDM.