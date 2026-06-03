Rezerva de petrol a SUA se apropie de un minim istoric. Ce risc vede cea mai mare companie energetică

Rezerva strategică de petrol a Statelor Unite continuă să scadă pe fondul retragerilor masive de țiței și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. Noile date guvernamentale arată că stocurile au coborât la 357,1 milioane de barili în săptămâna încheiată la 29 mai. Dacă tendința se menține, rezerva de petrol a SUA ar putea atinge până la finalul lunii cel mai scăzut nivel înregistrat de la începutul anilor 1980. Evoluția alimentează temerile privind capacitatea Washingtonului de a răspunde unor eventuale șocuri majore de aprovizionare.

Rezerva de petrol a Statelor Unite continuă să se reducă într-un ritm accelerat, după ce alte opt milioane de barili au fost retrași în ultima săptămână raportată. Datele oficiale publicate de autoritățile americane indică un nivel de 357,1 milioane de barili pentru săptămâna încheiată la 29 mai, apropiindu-se rapid de minime istorice care nu au mai fost atinse de la începutul anilor 1980.

Scăderea survine într-un context internațional marcat de îngrijorări privind disponibilitatea resurselor energetice. Situația este amplificată de menținerea blocajelor care afectează Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru transporturile globale de petrol. Înaintea conflictului din regiune, aproximativ 20% din petrolul consumat la nivel mondial tranzita această rută strategică.

În paralel, rezervele totale de țiței ale Statelor Unite, care includ atât stocurile comerciale, cât și cele guvernamentale, au înregistrat o diminuare semnificativă. Acestea au coborât la 709,8 milioane de barili, în scădere cu aproximativ 16 milioane de barili față de nivelurile recente și cu peste 168 de milioane de barili comparativ cu începutul lunii aprilie.

Pe fondul acestei evoluții, reprezentanți ai industriei energetice avertizează asupra riscurilor care se conturează pe piața globală. Vicepreședintele ExxonMobil, Neil Chapman, a declarat în cadrul unei conferințe desfășurate la finalul săptămânii trecute că lumea „se apropie de niveluri de stocuri nemaiauzite” și că petrolul brut ar putea ajunge în perioada următoare la valori cuprinse între 150 și 160 de dolari pe baril.

Diminuarea rezervelor strategice readuce în atenție comparațiile cu cele mai scăzute niveluri înregistrate în istoria modernă a sistemului american de stocare a petrolului. Actualul nivel de 357,1 milioane de barili se află foarte aproape de minimul de 346,8 milioane de barili consemnat în iulie 2023, în timpul administrației Biden.

Pentru a identifica o valoare mai redusă decât cea actuală, datele istorice indică necesitatea unei întoarceri până în 19 august 1983. La acel moment, în perioada în care administrația Reagan construia rezerva strategică, stocurile se situau la 345,7 milioane de barili.

Specialiștii avertizează că diminuarea continuă a stocurilor ar putea limita capacitatea guvernului federal de a interveni eficient în cazul unor noi crize energetice. Referindu-se la această situație, Matthew Tuttle, de la Tuttle Capital, a transmis că:

„SPR a fost amortizorul Americii. Acum a dispărut”.

Analistul a atras atenția că efectele reale ale acestei reduceri s-ar putea resimți în momentul apariției unei noi perturbări majore pe piața energetică globală. Într-un astfel de scenariu, autoritățile americane ar avea la dispoziție mai puține instrumente pentru a limita creșterea prețurilor provocată de eventuale deficite de producție.

Autoritățile americane par decise să utilizeze în continuare rezerva strategică pentru a reduce impactul economic al perturbărilor generate de războiul din Iran. Totuși, experții atrag atenția că procesul de refacere a stocurilor este unul complex și poate dura ani de zile.

Administrația Trump anunțase anterior intenția de a participa la o eliberare coordonată la nivel mondial a rezervelor de petrol, plan care prevedea punerea pe piață a unui volum total de 172 de milioane de barili. La momentul respectiv, rezerva strategică se situa în jurul valorii de 415 milioane de barili.

Calculele arată că implementarea integrală a programului ar putea conduce la o reducere de peste 40% a stocurilor strategice ale Statelor Unite. Cu toate acestea, Casa Albă a susținut în repetate rânduri că rezerva va fi realimentată rapid după încheierea conflictului.

Promisiunea președintelui Donald Trump privind alocarea unui miliard de dolari pentru refacerea stocurilor a fost inclusă inițial în proiectul legislativ „One Big Beautiful Bill”. Finanțarea a fost însă eliminată în Congres înainte ca documentul să ajungă pe masa administrației pentru implementare.

Rezerva Strategică de Petrol a SUA reprezintă principalul mecanism de protecție energetică al statului american în situații de urgență. Infrastructura este alcătuită din 60 de caverne săpate în formațiuni de sare și distribuite în patru facilități situate pe Coasta Golfului.

Două dintre centrele de stocare se află în apropierea orașelor Houston și Beaumont, din statul Texas, iar celelalte două sunt amplasate în Louisiana, în apropiere de Lake Charles și Baton Rouge.

Capacitatea totală autorizată a sistemului este de 714 milioane de barili de petrol. La nivelul actual, rezerva se află la aproximativ jumătate din capacitatea sa maximă de stocare.

De la înființarea sa, rezerva strategică a fost utilizată de patru ori în regim de urgență, prin decizia unui președinte american în exercițiu: în timpul Operațiunii Furtuna în Deșert din 1991, după uraganul Katrina din 2005, în urma perturbărilor generate de conflictul din Libia în 2011 și după declanșarea războiului ruso-ucrainean în 2022.