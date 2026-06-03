Nuclearelectrica negociază colaborări cu SUA, Europa și Elveția pentru tritiu. România ar putea deveni un centru european pentru producția și exportul acestui combustibil nuclear

Nuclearelectrica SA, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă, este implicată în discuții exploratorii cu mai multe proiecte de fuziune nucleară din Statele Unite și Europa de Vest. Aceste discuții vizează posibile parteneriate care ar putea conduce la tranzacții comerciale viitoare cu tritiu, considerat combustibil candidat pentru viitoarele reactoare de fuziune nucleară.

Compania precizează că interesul pentru aceste colaborări este în creștere, iar pe lângă proiectele americane și vest-europene există și interes din partea unor entități din Elveția. În acest context, Nuclearelectrica a încheiat recent un Memorandum de Înțelegere tripartit cu două firme elvețiene, RC Tritec AG și Smolsys AG, care ar putea deveni parteneri pentru furnizarea și gestionarea tritiului în anii următori.

Potrivit acordului, colaborarea dintre cele trei companii vizează evaluarea posibilității ca Nuclearelectrica să furnizeze tritiu către partenerii elvețieni, dar și cooperarea în domeniul soluțiilor de stocare și al sistemelor de manipulare a acestui radioizotop al hidrogenului. RC Tritec AG și Smolsys AG aduc expertiză în acest domeniu, ceea ce facilitează dezvoltarea unor soluții tehnologice avansate.

Anunțurile vin într-un context important pentru companie, având în vedere apropiata operaționalizare a Proiectului Instalației de Detritiere (CTRF), estimată pentru finalul anului 2028. Această instalație este dezvoltată la Centrala Nucleară Cernavodă, în parteneriat cu Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), după ce lucrările au început în iunie 2024.

„Având în vedere viitoarea operaţionalizare a CTRF, estimată pentru sfârşitul anului 2028, SNN a demarat un amplu proces de cercetare de piaţă, în vederea identificării de clienţi potenţiali de tritiu. Eforturile SNN se concentrează pe zona fuziunii nucleare, întrucât viitoarele reactoare de fuziune vor necesita cantităţi însemnate de tritiu drept combustibil, în combinaţie cu deuteriu, dar nu sunt ignorate nici alte domenii industriale care presupun utilizarea tritiului, chiar dacă în cantităţi mai reduse (iluminare auto-alimentată, marcare radioactivă, generare de neutroni etc.)”, a transmis compania într-un comunicat.

Instalația de detritiere reprezintă prima unitate de acest tip din Europa și a treia din lume, fiind concepută pentru eliminarea tritiului din instalațiile nucleare, cu scopul reducerii impactului asupra mediului. Proiectul este aliniat obiectivelor de mediu și sustenabilitate ale Nuclearelectrica și ale Uniunii Europene și utilizează o tehnologie românească inovatoare dezvoltată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea.

Reprezentanții companiei subliniază că acest proiect marchează un pas important în tehnologia nucleară și în protecția mediului, contribuind la obiectivele ESG și la dezvoltarea unei infrastructuri moderne în domeniul energetic.

„Memorandumul pune bazele colaborării între cele trei companii, în vederea evaluării posibilităţii SNN de a furniza tritiu celor doi parteneri elveţieni, dar şi pentru a coopera cu privire la soluţiile de stocare a tritiului şi la diferite sisteme de manipulare a acestui radioizotop al hidrogenului, dată fiind experienţa bogată în domeniu a RC Tritec AG şi Smolsys AG”, se precizează în comunicarea de pe BVB.

În paralel, Nuclearelectrica a demarat un amplu proces de cercetare de piață pentru identificarea de potențiali clienți de tritiu, în contextul viitoarei operaționalizări a CTRF. Compania își concentrează eforturile în special pe sectorul fuziunii nucleare, unde viitoarele reactoare vor necesita cantități semnificative de tritiu combinat cu deuteriu. Totodată, sunt analizate și alte aplicații industriale, precum iluminarea auto-alimentată, marcarea radioactivă sau generarea de neutroni, chiar dacă acestea implică volume mai reduse.

Conducerea Nuclearelectrica afirmă că proiectul este gândit astfel încât România să devină un centru european pentru producția și exportul de tritiu, dar și un hub de dezvoltare tehnologică și know-how local. În viziunea companiei, acest lucru ar putea contribui la dezvoltarea lanțului de aprovizionare și la valorificarea industriei și forței de muncă din România.

„România are, de asemenea, oportunitatea de a-şi dezvolta lanţul de aprovizionare şi de a deveni un centru de dezvoltare şi export de tehnologie şi know-how românesc, folosind industrie şi forţă de muncă locală”, au declarat oficialii Nuclearelectrica.

Pe lângă aceste planuri strategice, compania a raportat și rezultate financiare solide pentru anul 2025. Nuclearelectrica a înregistrat un profit net de 2,39 miliarde lei, în creștere cu 40% față de anul 2024. Veniturile din exploatare au urcat cu 20%, ajungând la 5,75 miliarde lei, comparativ cu 4,79 miliarde lei în anul precedent. De asemenea, producția de energie a crescut ușor, cu 1%, ajungând la 10.115 MWh.