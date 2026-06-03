UE ajustează regulile bugetare: sprijin pentru statele afectate de creșterea prețurilor la energie

Bruxelles-ul a decis să relaxeze regulile bugetare europene, ca răspuns la șocul energetic provocat de războiul din Iran. Comisia Europeană va permite statelor membre să cheltuiască până la 0,3% din produsul lor intern brut (PIB) pe an, cu o limită totală de 0,6% până în 2028.

Măsura are scopul de a sprijini țările UE în implementarea de politici care reduc dependența de combustibilii fosili. Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a explicat că flexibilitatea va fi aplicată în limite foarte specifice, pentru a gestiona impactul crizei energetice legate de conflictul din Orientul Mijlociu, potrivit Le Figaro.

Decizia Comisiei vine după mai multe solicitări din partea statelor membre de a permite cheltuieli suplimentare pentru a contracara scumpirile energiei. Relaxarea regulilor este gândită pentru a permite investiții și subvenții în sectoare esențiale, fără a afecta pe termen lung stabilitatea fiscală a blocului comunitar.

Cheltuielile eligibile, suportate începând cu februarie, includ subvenții pentru înlocuirea centralelor termice, instalarea de pompe de căldură sau panouri solare și granturi pentru vehicule electrice. Acestea pot fi tratate ca cheltuieli pentru apărare, beneficiind de un mecanism de scutire menit să sprijine finanțarea reînarmării statelor membre.

Această ajustare limitată a regulilor bugetare reprezintă un pas înapoi pentru prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, care solicitase ca toate măsurile excepționale adoptate ca răspuns la criza energetică să fie scutite.

Italia a redus semnificativ taxele pe combustibili pentru a limita creșterea prețurilor la benzină și motorină, iar aceste măsuri vor fi incluse în calculele deficitului public.

Comisia Europeană subliniază că relaxarea regulilor nu va fi permanentă și se va aplica strict pentru cheltuieli care sprijină tranziția energetică și reducerea dependenței de combustibilii fosili. Statelor membre li se va permite astfel să răspundă rapid la fluctuațiile prețurilor energiei, păstrând totodată disciplina bugetară pe termen mediu.

Criza energetică a fost amplificată de conflictul din Orientul Mijlociu, care a afectat aprovizionarea cu petrol și gaze. Statele membre au raportat presiuni crescute asupra bugetelor naționale, în special pentru protejarea consumatorilor și sprijinirea investițiilor în surse alternative de energie.

Prin această decizie, Bruxelles-ul oferă un cadru clar pentru cheltuieli suplimentare, permițând o planificare fiscală mai flexibilă, dar cu limite precise. Comisia urmărește ca intervențiile să fie țintite și transparente, evitând derapaje care ar putea destabiliza piețele sau genera deficite excesive.

Italia, Germania și alte state europene au început deja să implementeze măsuri pentru reducerea costurilor energetice, în timp ce Comisia evaluează continuu evoluția pieței și impactul asupra finanțelor publice. Această abordare arată un echilibru între necesitatea de sprijin imediat și menținerea stabilității economice pe termen lung.