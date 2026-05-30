Italia trimite aproximativ 100 de militari în România. Misiunea va fi desfășurată la baza NATO de la Mihail Kogălniceanu

Italia va desfășura în România aproximativ 100 de militari și mai multe aeronave de luptă, în cadrul unei misiuni care va începe la jumătatea lunii iunie. Decizia autorităților de la Roma vine pe fondul preocupărilor tot mai mari privind securitatea Flancului Estic al NATO și după incidentul în care o dronă rusească s-a prăbușit asupra unui bloc din Galați, provocând rănirea a două persoane.

Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, guvernul de la Roma a aprobat trimiterea unui contingent format din aproximativ 100 de militari în România, începând cu data de 15 iunie.

Operațiunea va implica personal al Forțelor Aeriene italiene și mai multe avioane de luptă, care vor fi dislocate la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din apropierea municipiului Constanța.

Instalația militară este considerată unul dintre cele mai importante puncte strategice ale NATO în regiunea Mării Negre și găzduiește în prezent aproximativ 4.500 de militari americani.

Surse guvernamentale citate de presa italiană arată că o echipă restrânsă de militari italieni se află deja în România pentru activități de recunoaștere și pregătire a misiunii, urmând ca restul contingentului să ajungă în perioada următoare.

Potrivit autorităților italiene, operațiunea nu reprezintă o misiune clasică de poliție aeriană NATO, ci urmărește în principal dezvoltarea cooperării militare și creșterea capacității de reacție a forțelor aeriene române.

Militarii italieni vor participa la activități de pregătire și instruire, într-un context marcat de intensificarea amenințărilor de securitate în apropierea granițelor Alianței Nord-Atlantice.

Misiunea este programată să dureze cel puțin o lună, existând posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației de securitate din regiune.

Pe lângă operațiunea din România, Italia pregătește și o nouă misiune de poliție aeriană în Lituania, programată pentru luna septembrie.

Aceste măsuri fac parte din eforturile NATO de întărire a apărării pe Flancul Estic, în contextul războiului din Ucraina și al incidentelor care au afectat statele aflate în proximitatea conflictului.

România ocupă un rol strategic important în arhitectura de securitate a Alianței, fiind unul dintre statele-cheie pentru supravegherea și protejarea regiunii Mării Negre.

Decizia de a trimite militari în România vine la scurt timp după incidentul produs la Galați, unde o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe și a rănit două persoane.

Evenimentul a generat reacții ferme din partea liderilor politici italieni.

Premierul Giorgia Meloni a condamnat incidentul și l-a catalogat drept un „act grav”, apreciind că acesta demonstrează faptul că „războiul de agresiune continuă să amenințe securitatea europeană și să lovească civili nevinovați”.

Totodată, șefa guvernului italian și-a exprimat solidaritatea față de România și autoritățile de la București.

La rândul său, ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a vorbit despre o „escaladare periculoasă care nu poate fi tolerată”, reafirmând sprijinul Italiei pentru măsurile de apărare adoptate în cadrul NATO.

Nu toate formațiunile politice italiene au avut însă aceeași reacție.

Partidul Liga, condus de Matteo Salvini, a adoptat o poziție mai rezervată și nu a condamnat în mod direct Rusia pentru incident.

Formațiunea a cerut continuarea eforturilor diplomatice și implicarea tuturor părților în negocieri de pace, reiterând totodată rezervele sale față de susținerea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.

Subiectul urmează să fie dezbătut și în Parlamentul italian.

În paralel, serviciile de informații și autoritățile italiene continuă să analizeze circumstanțele incidentului și să stabilească dacă drona implicată aparține în mod cert Federației Ruse.

Deși în spațiul politic italian au apărut și voci care au cerut prudență înainte de formularea unor concluzii definitive, poziția oficială a guvernului de la Roma rămâne una fermă în sprijinul României și al măsurilor de securitate adoptate de NATO.

În contextul intensificării riscurilor la Marea Neagră și al continuării războiului din Ucraina, desfășurarea militarilor italieni la Mihail Kogălniceanu reprezintă un nou semnal privind importanța strategică a României pentru apărarea Flancului Estic al Alianței Nord-Atlantice.