Articolul 4 NATO, tot mai discutat în România pe fondul riscurilor din Marea Neagră. Mihai Fifor: Aici nu discutăm despre orgolii politice. Discutăm despre securitatea României

Articolul 4 NATO a revenit în centrul dezbaterilor privind securitatea României, pe fondul incidentelor provocate de războiul din Ucraina și al preocupărilor tot mai mari legate de protejarea flancului estic al Alianței. În timp ce alte state membre au solicitat în trecut consultări urgente în cadrul NATO pentru a analiza amenințările la adresa securității lor, în România se discută tot mai intens despre oportunitatea utilizării acestui mecanism prevăzut de Tratatul Atlanticului de Nord și despre efectele pe care o astfel de decizie le-ar putea avea asupra securității regionale, arată fostul ministrul Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook.

Evoluțiile de securitate de la granița estică a Alianței Nord-Atlantice readuc în atenția publică unul dintre mecanismele mai puțin cunoscute ale NATO: Articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord. În contextul incidentelor repetate generate de războiul din Ucraina, inclusiv al unor situații în care fragmente de drone sau aparate fără pilot au ajuns în apropierea teritoriului României, tot mai multe voci cer o analiză privind oportunitatea activării acestui instrument diplomatic și strategic.

Discuția a devenit mai intensă după ce mai multe state de pe flancul estic al NATO au apelat în trecut la Articolul 4 pentru a solicita consultări urgente cu aliații. În acest context, apare întrebarea dacă România ar trebui să folosească aceeași procedură pentru a transmite un semnal clar privind preocupările sale de securitate.

Articolul 4 oferă posibilitatea unui stat membru să solicite consultări oficiale atunci când consideră că integritatea sa teritorială, independența politică sau securitatea sa sunt amenințate.

Spre deosebire de Articolul 5, care vizează apărarea colectivă în cazul unui atac armat împotriva unui aliat, Articolul 4 nu presupune măsuri militare automate și nu declanșează intervenții armate. Rolul său este de a crea cadrul necesar pentru evaluarea comună a riscurilor și pentru coordonarea răspunsului politic și strategic al Alianței.

De-a lungul timpului, acest mecanism a fost utilizat de mai multe state membre atunci când au considerat că mediul regional de securitate s-a deteriorat semnificativ.

România se află în proximitatea unuia dintre cele mai importante conflicte militare din Europa ultimelor decenii. De la începutul războiului din Ucraina, autoritățile române au monitorizat constant situația de la graniță, iar NATO și-a consolidat prezența militară pe flancul estic.

În ultimii ani au existat mai multe incidente legate de drone și de încălcări ale spațiului aerian în regiunea Mării Negre, ceea ce a alimentat dezbaterile privind necesitatea unor măsuri suplimentare de protecție și coordonare.

Susținătorii activării Articolului 4 consideră că o astfel de decizie ar permite României să obțină o analiză formală la nivel aliat și să aducă în centrul atenției preocupările de securitate generate de situația regională. În opinia acestora, utilizarea mecanismului ar reprezenta un demers legitim și prevăzut explicit de tratatul NATO.

Cei care susțin convocarea consultărilor argumentează că România ar beneficia de o evaluare comună a riscurilor și de o coordonare mai amplă cu partenerii din Alianță. În plus, o astfel de inițiativă ar putea transmite un mesaj politic puternic privind importanța securității la Marea Neagră.

Pe de altă parte, există și opinii care susțin menținerea actualei abordări. Potrivit acestei perspective, România beneficiază deja de garanțiile NATO, de prezență militară aliată și de mecanisme permanente de cooperare, iar o eventuală activare a Articolului 4 trebuie analizată în funcție de contextul strategic și de obiectivele diplomatice urmărite.

Specialiștii în securitate subliniază că Articolul 4 este în primul rând un instrument de consultare și coordonare. Activarea sa nu schimbă automat statutul unui conflict și nu implică măsuri militare directe.

În schimb, poate conduce la reuniuni ale Consiliului Nord-Atlantic, la evaluări suplimentare ale situației de securitate și la identificarea unor măsuri comune pentru întărirea protecției statelor membre aflate în zone sensibile.

Pe fondul provocărilor de securitate generate de războiul din Ucraina, dezbaterea privind utilizarea Articolului 4 NATO de către România rămâne una de actualitate. În timp ce unii consideră că momentul impune consultări oficiale între aliați, alții susțin că mecanismele existente oferă deja un nivel ridicat de protecție și coordonare.

Indiferent de opțiunea care va fi aleasă, discuția evidențiază importanța securității regionale și rolul esențial pe care NATO îl joacă în gestionarea riscurilor de pe flancul estic al Alianței.