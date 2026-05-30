Avertisment pentru români de la Poliția Locală. Se aplică amendă sute de lei pentru acest gest: Sunt identificați și sancționați contravențional

Șoferița surprinsă în timp ce a oprit mașina pe Bulevardul Republicii din Ploiești pentru a rupe trandafiri din scuarul care separă sensurile de mers a fost identificată și sancționată de Poliția Locală. Incidentul, surprins în imagini care au devenit virale pe rețelele de socializare, a stârnit numeroase reacții din partea ploieștenilor.

Evenimentul a avut loc luni, 25 mai, pe una dintre cele mai circulate artere din municipiu. În imaginile distribuite online pe grupul de Facebook „Orașul Ploiești” se observă cum femeia oprește autoturismul direct pe banda de circulație, coboară din vehicul și rupe mai mulți trandafiri din aranjamentul floral amenajat pe domeniul public.

După apariția imaginilor în spațiul public, Poliția Locală Ploiești s-a autosesizat și a demarat verificări pentru identificarea persoanei implicate. Potrivit imaginilor de pe Facebook, întâmplarea s-a petrecut pe Bulevardul Republicii, în zona Școlii „Sfântul Vasile”.

În urma cercetărilor desfășurate de polițiștii locali, femeia a fost identificată și sancționată contravențional. Potrivit autorităților, aceasta a primit o amendă în valoare de 250 de lei.

Reprezentanții Poliției Locale au anunțat că persoana a fost identificată în urma activităților desfășurate și sancționată conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 228/2006.

„În data de 28 mai 2026, în urma activităților desfășurate, persoana în cauză a fost identificată și sancționată contravențional conform prevederilor HCL nr. 228/2006”, au transmis reprezentanții Poliției Locale.

Din imaginile apărute în spațiul public reiese însă că femeia nu doar a rupt florile, ci a și oprit autoturismul pe banda de circulație a Bulevardului Republicii pentru a face acest lucru. În anumite situații, un asemenea comportament poate ridica și probleme din perspectiva Codului Rutier. Legislația rutieră interzice oprirea voluntară în locurile unde aceasta poate stânjeni circulația sau poate pune în pericol siguranța traficului. Dacă oprirea unui vehicul pe o arteră intens circulată afectează desfășurarea normală a traficului, fapta poate fi sancționată contravențional.

Autoritățile locale reamintesc cetățenilor că bunurile și amenajările aflate pe domeniul public trebuie respectate și protejate. De asemenea, Poliția Locală Ploiești atrage atenția că toate comportamentele care afectează siguranța circulației sau patrimoniul urban vor fi sancționate cu fermitate, în conformitate cu prevederile legale.