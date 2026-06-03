Diferențe mari de prețuri în Europa pentru vacanța de vară. Cele mai accesibile și mai scumpe destinații

Noile date privind închirierile pe termen scurt arată o diferență semnificativă cu privire la costurile de cazare în Europa. Tarifele pe noapte încep de la mai puțin de 40 de euro în unele zone din Balcani și depășesc 200 euro în destinațiile cele mai căutate inclusiv de tutișții români.

Pe măsură ce continentul se pregătește pentru un sezon aglomerat de călătorii, alegerea cazării poate influența considerabil bugetul. Studiile recente identifică Europa ca un teritoriu al extremelor, cu prețuri care variază de la foarte accesibile la foarte ridicate.

Studiul analizează cele mai ieftine și cele mai scumpe locații pentru închirieri pe termen scurt în 2026, oferind o imagine clară asupra zonelor în care bugetele se extind cel mai mult și a celor unde cererea menține tarifele la niveluri înalte.

AirDNA, platformă de date și analiză pentru închirieri pe termen scurt, a evaluat tarifele medii zilnice (ADR), gradul de ocupare, timpul dintre rezervare și sosire, precum și durata medie a sejurului în Europa.

Datele AirDNA indică Europa de Est ca regiune cu cele mai mici costuri de cazare. Țările din zonă oferă experiențe culturale diverse și peisaje naturale la prețuri semnificativ mai mici decât în vestul continentului.

Macedonia de Nord este identificată drept cea mai ieftină țară pentru închirieri, cu un ADR de 39,81 EUR. Rezervările se fac de obicei cu aproximativ 13 zile înainte, turiștii stând în medie 4,4 nopți și vizitând Skopje sau Lacul Ohrid.

Kosovo are un ADR de 41,63 EUR și înregistrează cel mai scurt timp mediu de rezervare din Europa – doar șapte zile înainte de sosire. Sejurul mediu este de 4,9 nopți, iar vizitatorii explorează adesea țara ca parte a unei călătorii mai largi în regiune.

Moldova rămâne surprinzător de accesibilă, cu un ADR de 45,49 euro și cea mai mare rată de ocupare pe termen scurt din această categorie. Vizitatorii aleg în special Chișinăul și stau în medie 5,4 nopți, adoptând itinerarii mai relaxate.

Serbia are un ADR mediu de 51,17 EUR. Belgradul atrage majoritatea turiștilor, care stau în medie 4,5 nopți. În afară de capitală, vizitatorii explorează Novi Sad, regiunile viticole Šumadija și parcurile naturale de-a lungul râului Drina.

Bosnia și Herțegovina completează lista destinațiilor accesibile, cu un ADR de 56,33 EUR. Sarajevo este preferată de turiști, care stau în medie 3,8 nopți, vizitând și Mostar sau zonele rurale din Herțegovina.

Monaco conduce topul celor mai scumpe destinații europene. Timpul mediu de rezervare este de 63 de zile, iar șederea medie de 3,8 nopți coincide cu cererea ridicată în timpul evenimentelor, cum ar fi Marele Premiu de Formula 1.

Islanda impresionează prin peisajele naturale și prin tarifele ridicate. În Reykjavik, ADR-ul este de 209,90 EUR, iar timpul mediu de rezervare se ridică la 73 de zile, cel mai mare din Europa.

Andorra are un ADR de 188,57 EUR. Călătorii stau, în medie, 3,9 zile. Experții recomandă evitarea zonelor principale de stațiuni pentru tarife mai accesibile fără a pierde accesul la pârtii.

Elveția înregistrează un ADR de 184,26 EUR, cu o durată medie de ședere de 4,6 nopți și rezervări făcute în medie cu 36 de zile înainte. Regatul Unit are un ADR de 175,79 EUR. În timp ce Londra are un ADR de 186,76 €, cele mai scumpe zone sunt rurale: Suffolk (238,79 EUR), Gloucester/Cheltenham (226,63 EUR) și Edinburgh (225,42 EUR).