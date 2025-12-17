Protestatari formați pe TikTok? Dezbatere aprinsă la „HAI Live” după interviul cu un tânăr de 16 ani (VIDEO)
În ediția de miercuri, 17 decembrie, a podcastului „HAI Live”, difuzat pe canalul de YouTube „HAI România!”, Liviu Mihaiu, Robert Turcescu și Dan Andronic au comentat un interviu realizat de „Epoch Times România” cu un tânăr de 16 ani prezent la proteste, discuția concentrându-se pe mesajele acestuia, pe influențele din spatele lor și pe modul în care agenda publică este orientată spre tema Justiției.
Turcescu a atras atenția asupra faptului că adolescentul intervievat a invocat teme complexe precum corupția, Justiția, tăierea burselor, numele unor oficiali și chiar conceptul de femicid, considerând că este vorba despre o formă de îndoctrinare. În opinia sa, tânărului i-ar fi fost „turnate în cap” subiectele de interes promovate intens în spațiul public, prin intermediul influencerilor și al rețelelor sociale.
Andronic a afirmat că, raportat la vârsta sa, tânărul a oferit răspunsuri confuze și superficiale, subliniind că, la 16 ani, puțini ar fi capabili să formuleze opinii coerente pe teme politice și economice. El a sugerat că prezența la protest a avut mai degrabă o componentă de socializare și apartenență, comparabilă cu un fenomen de tip „Woodstock”, și a remarcat că adolescentul însuși a indicat ca sursă de informare influencerii din mediul online, în special de pe TikTok.
Mihaiu a completat că nu se poate aștepta de la un adolescent să aibă capacitatea unui jurnalist de investigații sau să înțeleagă în profunzime cine se află „în spatele” unor actori publici sau instituții invocate în discursul protestatar. În același timp, Andronic a apreciat că mesajul tânărului se reduce la o idee simplă și ușor de înțeles: percepția că statul nu are bani pentru că aceștia sunt furați, concluzia fiind că lipsa fondurilor publice este pusă exclusiv pe seama corupției.
TVA, între corupție și neputința statului
Discuția a derivat spre problema deficitului bugetar și a colectării TVA.
Mihaiu a susținut că recuperarea unei părți semnificative din TVA ar îmbunătăți considerabil situația finanțelor publice, calificând neîncasarea acestuia drept o formă de corupție.
Andronic a contrazis această interpretare, afirmând că, în multe cazuri, nu este vorba de furt, ci de incapacitatea statului de a colecta taxele, diferențiind între neplata TVA și fraudele realizate prin operațiuni fictive.
Turcescu a ridicat, în final, problema schimbării bruște a agendei publice, întrebând cum a fost posibil ca atenția să fie mutată rapid de la subiecte precum inflația, prețurile la energie și gaze către tema Justiției. Andronic a explicat acest fenomen ca fiind rezultatul unor operațiuni de marketing și comunicare, susținând că, atunci când există pârghii precum media, politicieni, influenceri și surse percepute drept credibile, direcționarea atenției opiniei publice devine relativ simplă.
Robert Turcescu: – Cei de la Epoch Times România s-au dus în stradă și i-au luat interviu unui tânăr de 16 de ani, vă rog să încercăm să înțelegem cam ce ne așteaptă…
„Epoch Times România: – De ce ești aici?
Tânărul de 16 ani: – Fiindcă îmi displace tot ce s-a întâmplat până acum, inclusiv măsurile bugetare, inclusiv tăierea burselor, a fost din cauza corupției. Banii din buzunarul lor ajunge la deficitul nostru. Vrem o schimbare și vrem alta foaie. Vrem să începem nu de la 0, dar cel puțin să ajungem undeva un pic mai mult.
Epoch Times România: – Cum îți explici că am ajuns în această situație?
Tânărul de 16 ani: – Ignoranță, lipsă de protest, precum a spus și documentarul Recorder, pandemia care a eliminat un pic atenția asupra Justiției, dar mă bucur foarte mult că, în momentul de față, am readus proiectorul asupra sa.
Epoch Times România: – Aș vrea să te întreb… după ce termini școala, te gândești să rămâi în România sau să pleci din țară?
Tânărul de 16 ani: – Cât timp lucrurile rămân pe drumul pe care-l iau în momentul de față… adică: continuăm să protestăm, continuăm să luptăm pentru bine, da, dar dacă continuam să avem aceiași corupție an de an, zi de zi, lună de lună, nu.
Epoch Times România: – Cum ar trebui să arate România ta și de unde vine speranța că va fi așa cum ți-o dorești tu?
Tânărul de 16 ani: – România nu ar trebui să fie o țară perfectă, fiindcă nicio țară nu este perfectă, dar vreau, cel puțin, să avem mai puțină mafie, să nu avem miniștri complici la femicid, la atât de multe crime și să avem, cel puțin, o Justiție un pic mai puțin coruptă și mai onestă.
Epoch Times România: – Și o ultimă întrebare… a devenit de acum celebră scena, momentul în care sună telefonul. Mă sună Lia, ies afară. Cum ai văzut tu acel telefon?
Tânărul de 16 ani: – Precum s-a spus de câteva ori de câțiva influenceri: Ordin pe unitate de la domnul Predoiu.”
Ia zi Dan, hai! 16 anișori, proteste…
Dan Andronic: – Acum, la 16 ani, dacă-mi punea cineva întrebările astea, eu nu cred că știam să răspund. Mi se pare că a dat niște răspunsuri… e adevărat: răspunsuri amețite. Acolo era ca la woodstock, era o modalitate de a socializa și de a fi prezent acolo, ceea ce nu este neapărat un lucru rău.
Robert Turcescu: – Pe mine mă deranjează să descopăr la un om de 16 ani această îndoctrinare, i s-au turnat în cap toate temele pe care ăștia le vor acuma: Savonea, Predoiu, femicid, justiție, bursă…
Dan Andronic: – Ți-a dat și sursa: câțiva influenceri. E clar că e om de TikTok.
Robert Turcescu: – Poate să fie și de Instagram, să știi. Acolo e mare influencereală.
Dan Andronic: – Eu, totuși, rămân la ideea că dacă ai o carte-n mână face mai mult decât TikTok-ul și Instagramul și dacă poți să gândești cu mintea ta… Încă o dată, la 16 ani, ce să zic… a dat niște răspunsuri… din cât a înțeles el că se întâmplă în jurul lui.
Liviu Mihaiu: – N-avea cum să fie un jurnalist de investigații la 16 ani… să spună cine este în spatele lui Savonea, cine este în spatele lui Predoiu, cine este în spatele lui Recorder… Nu avea cum să știe lucrurile astea.
Dan Andronic: – Nici nu cred că-l interesează foarte tare. Aici se vorbește despre cine lucruri simple: Nu avem bani pentru că sunt furați. Am înțeles. Deci, până nu-i băgăm pe toți la pușcărie n-o să avem bani.
Liviu Mihaiu: – Nu mai la TVA dacă te gândești, Dan, noi ne-am îmbunătăți deficitul bugetar mult mai mult dacă am recupera 50% din TVA.
Dan Andronic: – Acolo nu este vorba de furt, este vorba despre incapacitatea statului. Ăla nu e TVA furat, ăla e TVA pe care statul nu reușește să-l încaseze pentru că unii nu-l plătesc. TVA-ul furat este ală… prin operațiuni false.
Liviu Mihaiu: – E tot un fel de corupție.
Robert Turcescu: – Puteți să-mi explicați și mie cum au reușit ăștia… ce buton e ăla pe care apasă ăștia de mută atenția opiniei publice cu 180 de grade. Cum au reușit asta? Era vorba despre inflație, despre creșterea prețurilor, despre energie, despre gaz și dintr-o dată s-a zis „Trecem la Justiție.”
Dan Andronic: – Astea sunt operațiuni de marketing. Nu e vreo inginerie complicată. Dacă i pârghii, poți s-o faci. E simplu. Dacă ai media, dacă ai politicieni, dacă ai influenceri, poți crea un mediu… și dacă ai și o sursă credibilă, e totul ok.
