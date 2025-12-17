În ediția de miercuri, 17 decembrie, a podcastului „HAI Live”, difuzat pe canalul de YouTube „HAI România!”, Liviu Mihaiu, Robert Turcescu și Dan Andronic au comentat un interviu realizat de „Epoch Times România” cu un tânăr de 16 ani prezent la proteste, discuția concentrându-se pe mesajele acestuia, pe influențele din spatele lor și pe modul în care agenda publică este orientată spre tema Justiției.

Turcescu a atras atenția asupra faptului că adolescentul intervievat a invocat teme complexe precum corupția, Justiția, tăierea burselor, numele unor oficiali și chiar conceptul de femicid, considerând că este vorba despre o formă de îndoctrinare. În opinia sa, tânărului i-ar fi fost „turnate în cap” subiectele de interes promovate intens în spațiul public, prin intermediul influencerilor și al rețelelor sociale.

Andronic a afirmat că, raportat la vârsta sa, tânărul a oferit răspunsuri confuze și superficiale, subliniind că, la 16 ani, puțini ar fi capabili să formuleze opinii coerente pe teme politice și economice. El a sugerat că prezența la protest a avut mai degrabă o componentă de socializare și apartenență, comparabilă cu un fenomen de tip „Woodstock”, și a remarcat că adolescentul însuși a indicat ca sursă de informare influencerii din mediul online, în special de pe TikTok.

Mihaiu a completat că nu se poate aștepta de la un adolescent să aibă capacitatea unui jurnalist de investigații sau să înțeleagă în profunzime cine se află „în spatele” unor actori publici sau instituții invocate în discursul protestatar. În același timp, Andronic a apreciat că mesajul tânărului se reduce la o idee simplă și ușor de înțeles: percepția că statul nu are bani pentru că aceștia sunt furați, concluzia fiind că lipsa fondurilor publice este pusă exclusiv pe seama corupției.

Discuția a derivat spre problema deficitului bugetar și a colectării TVA.

Mihaiu a susținut că recuperarea unei părți semnificative din TVA ar îmbunătăți considerabil situația finanțelor publice, calificând neîncasarea acestuia drept o formă de corupție.

Andronic a contrazis această interpretare, afirmând că, în multe cazuri, nu este vorba de furt, ci de incapacitatea statului de a colecta taxele, diferențiind între neplata TVA și fraudele realizate prin operațiuni fictive.

Turcescu a ridicat, în final, problema schimbării bruște a agendei publice, întrebând cum a fost posibil ca atenția să fie mutată rapid de la subiecte precum inflația, prețurile la energie și gaze către tema Justiției. Andronic a explicat acest fenomen ca fiind rezultatul unor operațiuni de marketing și comunicare, susținând că, atunci când există pârghii precum media, politicieni, influenceri și surse percepute drept credibile, direcționarea atenției opiniei publice devine relativ simplă.