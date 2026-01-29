În podcastul HAI Live, Robert Turcescu a deschis discuția alături de Liviu Mihaiu și Liviu Alexa pornind de la deplasarea lui Ilie Bolojan la Berlin, într-un moment în care România are alocate 16 miliarde de euro prin programul SAFE. Tema a fost abordată din perspectiva intereselor economice și politice care pot influența modul în care aceste fonduri vor fi cheltuite.

Participanții au formulat ipoteze legate de faptul că vizita ar fi avut ca scop clarificarea direcțiilor de investiții, inclusiv a achizițiilor care ar urma să fie făcute de România. În acest context, discuția a fost extinsă către ideea unui posibil sprijin politic extern, pus în balanță cu decizii interne recente și cu poziționări din zona partidelor politice.

În acest context, Robert Turcescu a ridicat și problema beneficiilor politice indirecte care pot apărea în urma unor astfel de relații externe, făcând legătura cu evoluții recente din zona partidelor politice.

Un alt segment important al podcastului a fost dedicat politicilor antidrog, Liviu Mihaiu aducând în discuție exemplul Portugaliei. El a susținut că schimbarea abordării a avut efecte vizibile asupra sănătății publice și infracționalității.

„Uită-te în Portugalia. Bagă Google Portugalia. Când era interzis și când s-a dat drumul. Să vezi cum au scăzut internările, infracțiunile”, a declarat Liviu Mihaiu, făcând trimitere la datele oficiale care arată o evoluție pozitivă după dezincriminare.

El a continuat explicând efectele negative ale interdicțiilor stricte, care favorizează piața neagră și cresc costurile pentru stat.

„Când se interzice un drog, piața neagră îl face ilegal și îl face otrăvitor imediat. Și aici și poliție. care cheltuie bani, ai și spitale care cheltuie bani”, a spus Liviu Mihaiu.

În opinia sa, consecința este gravă pentru societate.

„Deci toată piața nagră este inundată cu droguri făcute ilegal în casă care otrăvesc copiii. Da!”, a adăugat acesta.

Liviu Alexa a intervenit cu o perspectivă diferită, făcând referire la politicile extrem de dure aplicate în alte regiuni ale lumii.

„Asta e. E o variantă de discuție. A treia variantă de discuție e ce fac arabii ș ice fac chinezii… 35 de ani de închisoare pentru trafic mic și pedeapsa cu moartea pentru trafic mare, s-a terminat povestea”, a spus Liviu Alexa.

Revenind asupra exemplului Portugaliei, Liviu Mihaiu a subliniat rolul statului în controlul pieței.

„Da, mă, lasă că nimeni nu-i oprește pe chinezi să fumeze opium. Nimeni nu-i oprește să fumeze opium în China. Portugalia cum a rezolvat. Ăla e cel mai bun. Controlează statul”, a declarat Liviu Mihaiu.

În partea finală a podcastului, Robert Turcescu a adus în atenție un caz punctual din Oradea, legat de închirierea unui spațiu public de către librăriile Humanitas. Subiectul a fost plasat într-un context mai larg al controverselor locale recente.

„La Oradea, acolo, Oradea mă, unde acum, de când a izbucnit un nou scandal cu Mihai Morar, cu Orașul Faptelor Bune, cu milionul de euro, cu Radio Zu. Astăzi aflăm încă una foarte interesantă”, a spus Robert Turcescu, explicând de ce consideră subiectul relevant.

El a precizat că știa deja despre obținerea spațiului de către Humanitas, însă informația nouă este legată de preț.

„Știam că librăriile Humanitas au obținut, știam de mult, nu? Că au obținut acolo un spațiu foarte interesant. Ei bine, astăzi aflăm și la ce preț a reușit să închirieze Humanitas spațiul în România”, a afirmat Robert Turcescu.

Moderatorul a explicat și contextul în care subiectul este discutat public.

„Știți de ce atacăm acest subiect, pentru că domnul Liiceanu a zis că domnul Ilie Bolojan ar trebui clonat. Trebuie mai mulți ca Bolojan. Acum câteva luni de zile, domnul Liiiceanu, a căzut în admirația domnului Bolojan, a zis că trebuie clonat. Deocamdată să ne uităm cum s-a clonat un spațiu. Pentru 160 de metri pătrați, librăria Humanitas din Oradea plătește cât pentru închirierea unui apartament cu 3 camere”, a mai spus Robert Turcescu.

Robert Turcescu a oferit și detalii despre condițiile licitației.

„Contractul e făcut pe mai mulți ani, s-a câștigat la licitație, practic să plătesc 5 euro pe metru pătrat. 5 euro pe m2, total 805 euro pe lună pentru acest spațiu”, a spus el, adăugând că „potrivit unor sârse pe care le-a consultat gândul, de exemplu prețul m2 în zonă e de cel puțin 10 euro”.

În final, moderatorul a enumerat structura spațiului și a făcut o observație despre interesul crescut pentru oraș.