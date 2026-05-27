EXCLUSIV. Viorel Cataramă reclamă sumele uriașe băgate în campaniile de promovare ale lui Ilie Bolojan

Ascensiunea lui Ilie Bolojan la nivel de imagine. Un subiect ce a fost analizat în cadrul podcastului realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, avându-i ca invitați pe Viorel Cataramă și Liviu Mihaiu.

Liberalul Viorel Cataramă a oferit detalii surprinzătoare despre modul în care s-a conturat imaginea liderului politic, susținând că în spatele succesului media se află investiții financiare considerabile, desfășurate pe parcursul mai multor ani.

Conform afirmațiilor făcute de Viorel Cataramă, ascensiunea de care a beneficiat fostul edil nu a fost una întâmplătoare, ci rezultatul unei strategii de comunicare bine finanțate, axată pe promovarea realizărilor din județul Bihor.

„Ilie Bolojan, acum mulți ani, a început să arunce foarte mulți bani în spațiu public pentru promovare pe subiecte de Bihor. A durat această promovare ani de zile, în care toată lumea afla despre realizările remarcabile ale domnului Bolojan la Oradea, în oraș, și în județul Bihor. Corect. Că era așa sau nu era așa, e o altă chestiune”, a declarat invitatul podcastului.

Pe lângă campaniile de imagine din mediul online, liberalul a explicat și modul în care numele lui Ilie Bolojan a fost introdus în competiția politică de la nivel înalt. Momentul cheie s-a produs în perioada alegerilor prezidențiale, când figura sa a fost asociată direct cu conducerea Guvernului de către lideri marcanți ai altor formațiuni politice.

„Așa și-a clădit o imagine în media, bazată pe trolli și pe boți. Nu acum, ci de ani de zile. Ea a mers și nimeni n-a comentat-o pentru că era un subiect marginal. S-a întâmplat la ora aia. În momentul în care am avut ultimele alegeri, dumneavoastră pierdeți din vedere că atât Elena Lasconi cât și Nicușor Dan l-au adus în discuție pe Ilie Bolojan ca prim-ministru. Corect? Corect. Deci, el deja era progresist, neomarxist, fiind de ani de zile infiltrat în PNL. Și susținut cu bani mulți.”

Un alt punct abordat în cadrul emisiunii a vizat bugetele necesare pentru menținerea unei astfel de prezențe masive în mediul virtual. Viorel Cataramă a subliniat că operarea unor astfel de mecanisme de manipulare a opiniei publice implică sume de ordinul milioanelor de euro, ridicând semne de întrebare cu privire la proveniența fondurilor.

„De către cine, o să aflăm, prin campanii, pentru că o campanie, ca să înțeleagă cei care se uită la noi, o campanie serioasă, puternică, cu trolli și boți, costă peste un milion de euro pe lună. Păi ce credeți că e ieftină? Deci o campanie să spunem cu atenție, nu cu o mie, cu 200 de boți și trolli, ca să aibă eficiență, te costă undeva la 1,5 milioane de euro pe lună. Ca să știe lumea despre ce sume vorbim. De unde vin acele sume o să afle instituțiile statului, dacă o să vrea să le afle”.

În finalul intervenției sale, invitatul lui Robert Turcescu a explicat că momentul în care Bolojan a ajuns la Cotroceni a fost mai mult ceva neprevăzut, contextual.

„Pe linia USR-ului, pe linia Elena Lasconi, Nicușor Dan, au venit informațiile clare. Noi îl vrem pe Ilie Bolojan prim-ministru. În acest context a fost o candidatură formală a domnului Bolojan la Bihor, ca să fie senator. A fost o formalitate ca o coaliție care se forma să-l numească președintele Senatului și a fost o întâmplare, dacă vreți, că a ajuns președinte interimar pentru că a fost forțat, obligat, Klaus Iohannis să plece. Aia n-a fost planificată, dar s-a nimerit.”