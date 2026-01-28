În cadrul celui mai recent episod al podcastului ”HAI Live cu Turcescu”, difuzată pe canalul de YouTube ”HAI România”, cunoscutul jurnalist i-a avut ca invitați pe Liviu Mihaiu și Liviu Alexa.

Liviu Mihaiu a susținut că nu este nevoie de o pregătire economică de specialitate pentru a gestiona mai eficient guvernarea, ci de capacitatea de a lua în considerare opiniile experților. El a arătat că România se confruntă cu un nivel ridicat al datoriei publice, de peste 60% din PIB, iar costurile anuale cu plata dobânzilor pun o presiune semnificativă asupra bugetului de stat.

În același context, Mihaiu a amintit că statul român și-a asumat recent majorarea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB, un angajament care contribuie suplimentar la creșterea îndatorării. Potrivit acestuia, acesta este unul dintre motivele principale pentru care deficitul continuă să se adâncească, pe lângă problemele de funcționare ale aparatului de stat, pe care le-a descris ca fiind profund afectat de conflicte interne și lipsă de coerență instituțională.

De asemenea, el a vorbit despre nemulțumirile tot mai mari din interiorul partidelor de guvernare, PNL și PSD, generate de măsurile promovate de premierul Bolojan. În opinia sa, politicile actuale sunt percepute ca fiind nedrepte, întrucât mențin remunerații foarte mari în structuri de conducere, în timp ce sunt reduse sau eliminate beneficii destinate unor categorii vulnerabile.

Liviu Mihaiu a concluzionat că acest tip de abordare alimentează nemulțumirea publică și explică ascensiunea puternică a AUR în sondaje și alegeri recente.

”Nu trebuie să ai școală economică ca să fii mai bun ca premierul Bolojan. Trebuie să asculți niște specialiști, inclusiv pe Maggie Thatcher, de exemplu, care vorbește despre mărirea taxelor. România este într-o situație acuma în care are 61% datoria publică, în jur de 61% din PIB datoria publică și numai dobânzile plătite anual reprezintă 3% din PIB (…) Pe de altă parte, trebuie să-ți mai spun că România tocmai ce s-a angajat să-și crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, adică aproape la fel de mult precum creșterea datoriei guvernamentale. Deci dacă vreți să știți de ce facem datorii, asta e unul din motive. Dincolo de incompetența și nefuncționalitatea statului român, care e oricum într-un război, instituțiile sunt în război, oamenii sunt în război, deci nu funcționează nimic. Pe de altă parte, e o revoltă acuma foarte mare în sânul PNL-ului și PSD-ului vizavi de măsurile lui Bolojan. (…) Cum să zic? Avem salarii de 9.000, de 10.000 în Consiliul de Administrație, dar tăiem de la văduve, copii, veterani și donarea de sânge. Deci cum să zic, mai fanariot decât atâta nu se poate. Și pe urmă se miră lumea de ce are AUR 40 și ceva la sută. Uite, de aia are 40 și ceva la sută”, spune Liviu Mihaiu.

Liviu Mihaiu a afirmat că premierul este menținut la putere de structuri de influență pe care le-a descris drept un „stat paralel”, atât la nivel intern, cât și la nivel european, susținând că aceste mecanisme ar dispune de resurse financiare netransparente și ar scăpa controlului instituțiilor de verificare. În opinia sa, sprijinul extern, în special din partea unor state precum Germania și Franța, nu poate compensa lipsa de legitimitate internă.

Mihaiu a susținut că premierul și-a pierdut aproape complet susținerea electorală și că acest lucru va duce, într-un interval scurt, și la pierderea sprijinului politic. El a anticipat apariția unor proteste de amploare, alimentate de măsuri precum creșterea costurilor la energie, avertizând că reacția publică va fi inevitabilă, inclusiv cu implicarea sindicatelor.

De asemenea, acesta a criticat modul de guvernare, apreciind că executivul conduce preponderent prin ordonanțe de urgență, în timp ce rolul Parlamentului ar fi devenit unul pur formal, fără dezbatere reală sau consultare publică. Potrivit lui Mihaiu, lipsa dialogului și absența dezbaterilor autentice au slăbit funcționarea democratică a statului.

În același timp, el a remarcat că spațiul public este profund polarizat, fiind dominat de confruntări ideologice artificiale, care blochează orice discuție rațională și productivă. În acest context, Liviu Mihaiu a concluzionat că premierul nu mai este viabil politic pe termen scurt și că presiunea străzii va face imposibilă menținerea actualei formule de guvernare în lunile următoare.

”Deep state-ul îl ține. Deep state-ul nu plătește. Are bani negri deep state-ul și nu s controlați niciodată de nicio Curte de Conturi. Mai e un deep state la Bruxell, evident. Deci Germania și Franța îl sprijină pe el. Dar nu știu cum pot să sprijini un om atât de nepopular. Adică degeaba îl sprijină, că Bolojan nu mai are sprijin electoral și n-o să mai aibă nici în curând nici sprijin politic, că lumea va ieși în stradă. Acuma au venit amenințările cu tăierile de gaze și curent, dar într-o lună le vor tăia și după ce le vor tăia, lumea va fi în stradă cu tot cu sindicate. Deci Bolojan nu are șanse să apuce slipul, ca să zic așa. Nu paltonul, ci slipul sau sodenul de primăvară. Nu cred că-l mai apucă, că n-are cum. Când ai 80% din popor împotriva ta, n-ai cum să guvernezi. Când guvernezi doar cu ordonanțe de urgență, când Parlamentul s-a transformat în Marea Adunare Națională, Parlamentul nu mai contează practic și totul e condus fără dezbatere publică. N-am văzut dezbatere publică. Oricum, dezbaterea în România e compromisă de acest clivaj între suveraniști și progresiști, această tâmpenie de a împărți lumea în stânga, dreapta, nord, sud, piciorul stâng, piciorul drept, nu? Asta e Steaua-Dinamo, cum zic eu, această galerie continuă dintre Steaua și Dinamo. Deci n-are cum Bolojan să mai fie viabil în următoarele luni, părerea mea. Adică n-ai cum când lumea va ieși în stradă”, a mai spus Liviu Mihaiu.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.