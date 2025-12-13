Un investitor miliardar interesat de achiziționarea operațiunilor TikTok din Statele Unite a declarat pentru BBC că se află într-o situație de incertitudine, pe fondul apropierii termenului limită impus pentru vânzarea aplicației, termen care a fost deja amânat de mai multe ori de autoritățile americane.

Potrivit investitorului Frank McCourt, contextul rămâne fluid, iar grupul său așteaptă clarificări privind decizia politică finală. El a arătat că, în cazul în care se va ajunge la momentul unei tranzacții efective, consorțiul este pregătit să acționeze, precizând că a fost asigurat capitalul necesar pentru o eventuală achiziție, scrie BBC News.

Președintele Donald Trump pare dispus să prelungească termenul limită pentru a cincea oară marți.

„Așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Dar dacă va sosi momentul, suntem pregătiți să mergem mai departe. Am strâns capitalul necesar pentru a o cumpăra – vom vedea”, a spus Frank McCourt.

Aplicația de videoclipuri scurte ar fi trebuit să fie ori interzisă, ori vândută pe piața americană în luna ianuarie, în baza unei legi adoptate de Congres în 2024.

La momentul respectiv, parlamentarii americani au susținut că legăturile companiei-mamă chineze, ByteDance, cu autoritățile de la Beijing ar reprezenta un risc la adresa securității naționale a SUA, invocând temeri legate de accesul guvernului chinez la datele utilizatorilor americani. Aceste acuzații au fost respinse constant de TikTok și de proprietarii săi.

Legea a fost promulgată de fostul președinte Joe Biden și a fost confirmată ulterior de Curtea Supremă a SUA, la începutul anului 2025. Succesorul său, Donald Trump, a sugerat în repetate rânduri că termenul ar putea fi prelungit din nou, ceea ce ar reprezenta a cincea amânare consecutivă.

Anterior, Trump și membri ai administrației sale au susținut că ar exista o înțelegere preliminară pentru vânzarea TikTok, despre care s-a afirmat inclusiv că ar fi fost acceptată de liderul chinez Xi Jinping.

Președintele american a menționat că aplicația ar urma să fie cumpărată de investitori americani influenți, printre care Larry Ellison, de la Oracle, și Michael Dell, fondatorul Dell Technologies. Totuși, întâlnirea dintre Trump și Xi, programată în octombrie, s-a încheiat fără un acord, iar nici ByteDance, nici autoritățile chineze nu au confirmat oficial vreo aprobare a tranzacției.

În acest context, majoritatea analiștilor consideră probabilă o nouă amânare. McCourt a explicat că este îngrijorat de concentrarea excesivă a puterii și influenței în mâinile câtorva actori, subliniind impactul major pe care platforme precum TikTok îl au asupra societății.

El face parte dintr-un grup de investitori care îi include pe Alexis Ohanian, cofondatorul Reddit, și pe investitorul canadian Kevin O’Leary.

Investitorul a mai arătat că obiectivul său este operarea TikTok fără tehnologii chinezești, inclusiv fără algoritmul actual de recomandare, precizând că proiectul său, Liberty, a dezvoltat o alternativă tehnologică ce ar putea fi implementată în cazul unei achiziții.