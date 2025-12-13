RoPay este platforma prin care clienții băncilor din România pot realiza plăți instant către orice comerciant sau prieten, chiar dacă acesta nu este client al aceleași bănci. Serviciul este integrat direct în aplicația Home’Bank disponibilă clienților ING, oferind utilizatorilor acces rapid și simplu la plăți și transferuri.

Prin intermediul RoPay, cumpărătorii pot achita facturile sau pot face cumpărături la magazinele preferate doar scanând codul QR cu camera din aplicația bancară.

De asemenea, serviciul permite transferuri folosind doar numărul de telefon al destinatarului, eliminând necesitatea de a cunoaște IBAN-ul sau alte date personale ale prietenilor. Singura condiție este ca și destinatarul să fie client al unei bănci participante la sistemul RoPay.

Acest sistem modern simplifică semnificativ plățile cotidiene și sprijină digitalizarea serviciilor financiare în România. Totuși, popularitatea sa atrage și atenția persoanelor rău intenționate care încearcă să profite de utilizatori prin diverse scheme de fraudă.

Codurile QR, deși extrem de utile pentru plăți rapide, au devenit și un punct vulnerabil în fața escrocilor. În ultimele luni, incidentele cu coduri QR false au crescut, iar specialiștii recomandă scanarea acestora exclusiv prin camera aplicației bancare oficiale.

Aceasta metodă reduce riscul ca utilizatorii să fie redirecționați către site-uri false care solicită datele cardului sau alte informații sensibile.

Experții atrag atenția că escrocii profită de familiaritatea publicului cu aceste instrumente digitale, creând afișe sau mesaje care imită codurile oficiale. Chiar dacă aspectul lor pare autentic, diferențele subtile sau linkurile neoficiale pot indica o tentativă de fraudă.

Fraudă cu cod QR în parcări – Un scenariu comun implică afișe cu coduri QR plasate în zone publice de parcare, care par a fi destinate achitării taxei de parcare.

La o primă privire, codurile pot părea legitime, însă uneori sunt doar stickere aplicate peste codurile originale. Scanați aceste coduri, utilizatorii pot fi redirecționați către site-uri false care cer datele cardului.

Cum îți dai seama că e o fraudă?

Designul afișului pare ușor diferit față de cel oficial.

URL-ul site-ului nu corespunde aplicației sau platformei oficiale de plată.

Fraudă cu cod QR primit prin WhatsApp – Alt exemplu implică mesaje primite pe WhatsApp de la persoane care pretind că sunt prieteni și trimit coduri QR asociate unor promoții atractive.

După scanare, utilizatorul este redirecționat către un site care solicită date personale sau bancare.

Semnele unei fraude sunt:

Mesajul apare brusc, fără context și explicații.

Promisiunile sunt exagerat de avantajoase.

Codul solicită imediat informații personale sau bancare.

În cazul în care utilizatorul a scanat un cod QR fals și a furnizat date personale sau bancare, este esențial să anunțe imediat autoritățile competente. Menținerea vigilenței în utilizarea codurilor QR este esențială, chiar și atunci când acestea par autentice.

Este recomandat să te întrebi mereu în ce context ai întâlnit codul QR și cine ți-l trimite. Dacă oferta pare exagerat de avantajoasă sau codul provine de la un necunoscut, scanarea trebuie evitată. Folosirea exclusivă a camerei din aplicația bancară reduce riscul de fraudă și contribuie la protejarea conturilor și datelor personale, mai explică specialiștii ING Bank.