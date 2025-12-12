În ultimele luni, rețelele sociale au fost pline de avertismente alarmiste privind un presupus scenariu în care Germania și restul Uniunii Europene ar urma să interzică banii cash începând cu ianuarie 2027.

Mesajele virale anunțau că orice plată în numerar care depășește zece mii de euro ar deveni infracțiune și că oamenii nu vor mai putea achiziționa nici măcar o mașină cu bancnote. Panica s-a răspândit repede, fiind alimentată de titluri senzaționale și interpretări exagerate.

Specialiștii în protecția consumatorilor din cadrul Mimikama au explicat că aceste informații sunt false sau prezentate într-o formă trunchiată, într-un mod care induce panică. Ei au arătat că zvonurile nu reflectă modificările reale care vor intra în vigoare.

Uniunea Europeană va introduce de la începutul anului 2027 o limită unică pentru plățile cash care depășesc zece mii de euro. Această limită se aplică exclusiv în tranzacțiile comerciale, adică atunci când plata este realizată între un client și o companie. Măsura face parte din pachetul european de combatere a spălării banilor, adoptat în mai 2024.

Centrul European al Consumatorilor din Germania a explicat că această limită nu se aplică tranzacțiilor între persoane fizice. Dacă doi privați realizează o vânzare-cumpărare, plata poate avea orice valoare. Nu există restricții privind suma sau modalitatea de plată în aceste situații.

Mitul conform căruia achiziția unei mașini cu numerar ar deveni ilegală nu este corect. Regula introdusă de Uniunea Europeană vizează doar comercianții profesioniști, inclusiv dealerii auto.

Aceștia vor trebui să respecte plafonul de zece mii de euro și să accepte sume mari doar prin transfer bancar sau prin alte metode considerate transparente. Pentru cumpărătorii obișnuiți nu există nicio limitare privind deținerea sau utilizarea numerarului.

Publicația Future Zone a explicat că cetățenii pot continua să folosească banii fizici fără nicio restricție, iar zvonurile despre interzicerea plăților mari sunt nefondate.

Pe rețelele sociale au circulat și afirmații potrivit cărora Uniunea Europeană ar pregăti un control total asupra tranzacțiilor cu criptomonede. Autoritatea Bancară Europeană a clarificat că Uniunea Europeană introduce așa-numita Travel Rule, un set de cerințe privind păstrarea unor informații la transferurile de criptomonede.

Regulile au scopul de a preveni frauda și finanțarea ilegală. Autoritatea a explicat că nu există vreun plafon care să interzică tranzacțiile mai mari de o mie de euro și nici obligația ca utilizatorii să obțină o aprobare specială pentru tranzacțiile cu Bitcoin.

Analiștii explică faptul că aceste scenarii alarmiste apar frecvent atunci când informațiile reale sunt combinate cu elemente scoase din context. În unele situații, interpretările exagerate duc la impresia că se urmărește o supraveghere totală sau dispariția completă a banilor cash.

Noile reglementări se aplică în principal companiilor, bancherilor și furnizorilor de servicii financiare.

Oamenii obișnuiți vor putea folosi în continuare numerarul fără nicio limită și fără riscul unor „interdicții”, întrucât deținerea și utilizarea banilor fizici nu este restricționată de regulile adoptate la nivel european.