Accidentele rutiere fără victime par, la prima vedere, simple situații administrative, dar nerespectarea procedurilor legale poate atrage amenzi, suspendarea permisului sau chiar dosar penal. Într-un interviu pentru Capital.ro, avocatul Claudiu Filipoiu oferă răspunsuri esențiale pentru șoferi: de la ce înseamnă „accident ușor” în legislație și până la modul corect de constatare, gestionarea conflictelor privind culpa și pașii de urmat atunci când sunt implicate mașini de firmă sau șoferi fără asigurare RCA.

Av. Claudiu Filipoiu: Trebuie precizat că în legislația rutieră sau penală nu există o definiție expresă pentru „accident ușor” sau „accident minor”, noțiuni folosite însă des în practică, de firmele de asigurări, în articole de specialitate sau chiar în comunicatele oficiale ale poliției.

De altfel, în cadrul Brigăzii Rutiere București funcționează o structură denumită Biroul Accidente Ușoare.

OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice definește însă accidentul de circulație, ca fiind evenimentul care întrunește următoarele condiții:

a) s-a produs pe un drum deschis circulației publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc;

b) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puțin unui vehicul sau alte pagube materiale;

c) în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare.

Plecând de la această definiție legală, dar și de la consecințele pe care le produc diferitele tipuri de accidente rutiere, prin „accident ușor” se înțelege accidentul rutier în urma căruia au rezultat doar pagube materiale.

Avocat Claudiu Filipoiu: Plecarea de la locul accidentului devine infracțiune în următoarele situații principale:

1. Când șoferul implicat părăsește locul accidentului fără încuviințarea poliției sau a procurorului care efectuează cercetarea la fața locului, iar accidentul a rezultat în vătămarea integrității corporale sau a sănătății unei persoane ori în decesul acesteia.

2. Când orice persoană (nu doar șoferul) modifică starea locului accidentului sau șterge urmele acestuia, fără acordul echipei de cercetare, în contextul unui accident care implică infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice (de exemplu, vătămări sau decese).

Însă, nu constituie infracțiune părăsirea locului accidentului când s-au produs doar pagube materiale (așadar, în cazul accidentelor ușoare), precum și în alte cazuri prevăzute expres în Codul penal (de ex., conducătorul vehiculului părăsește locul doar pentru a transporta victima la o unitate medicală (dacă nu există alte mijloace), anunțând imediat Poliția; sau dacă victima părăsește locul pe cont propriu, fără a fi necesar acordul autorităților).

Avocat Claudiu Filipoiu: Potrivit legii, conducătorii de vehicule implicați într-un accident de circulație în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor şi/sau alte pagube materiale sunt obligați:

a) să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezenţa;

b) să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare.

Însă, nu trebuie să se prezinte la poliție:

– șoferii care încheie o constatare amiabilă de accident; sau

– șoferul care deţine o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulaţie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.

Avocat Claudiu Filipoiu: Dacă unul dintre șoferi refuză amiabila, ambii conducători auto trebuie să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore, pentru întocmirea documentelor oficiale de constatare.

În urma prezentării, poliţia va întocmi un proces-verbal de constatare și va stabili vinovăţia, ceea ce este necesar pentru deschiderea dosarului de daună, solicitarea despăgubirilor etc.

Repararea vehiculelor va putea fi făcută pe baza acestui document oficial de constatare emis de poliție.

Avocat Claudiu Filipoiu: În astfel de cazuri, consecințele pot fi serioase.

În primul rând, șoferul va fi amendat contravențional, dar i se va și suspenda exercitarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 de zile.

Apoi, șoferul care nu se prezintă la sediul poliției nu va avea ocazia să prezinte propria versiune a evenimentelor și alte apărări, riscând astfel ca interpretarea accidentului să fie făcută în defavoarea sa, vinovăția fiind stabilită în sarcina sa.

În plus, dacă cel care nu anunță este chiar șoferul păgubit, acesta riscă să nu poată obține despăgubiri sau să îngreuneze foarte mult procesul de recuperare a daunelor suferite.

Pe de altă parte, există și riscul ca evaluarea inițială a evenimentului rutier să fie eronată: deși inițial accidentul părea unul minor, ulterior unul dintre șoferi sau pasageri acuză vătămări, ceea ce poate conduce la reclasificarea accidentului și întocmirea unui dosar penal. În acest caz, șoferul care nu anunță accidentul este lipsit în primă fază de posibilitatea de a exprima propria versiune cu privire la accidentul rutier, ceea ce poate avea consecințe nefavorabile în cadrul procesului penal.

Avocat Claudiu Filipoiu: Obligația de a plăti daune revine conducătorului vinovat, nu victimei, ceea ce înseamnă că victima poate solicita despăgubiri de la vinovat, chiar dacă nu are propriul vehicul asigurat.

Pe de altă parte, șoferul victimă fără asigurare va fi sancționat contravențional pentru lipsa RCA.

Avocat Claudiu Filipoiu: Pentru șoferii implicați în accidente ușoare, sunt câteva reguli foarte importante pentru evitarea problemelor suplimentare și a minimiza riscurile:

• În primul rând, după oprirea autovehiculului, activarea luminilor de avarie și scoaterea vehiculelor de pe carosabil, șoferii trebuie să se asigure că nu există vătămări corporale. În acest caz, vor determina că a fost vorba despre un accident ușor.

• Apoi, dacă ambii șoferi sunt de acord cu circumstanțele accidentului și stabilesc cine este vinovat, se poate încheia o constatare amiabilă de accident, în care se inserează datele șoferilor și se indică modul în care s-a desfășurat accidentul și părțile avariate ale vehiculului. Cu această constatare, păgubitul merge la asigurătorul RCA al șoferului vinovat, unde se va deschide un dosar de daună.

• Dacă amiabila nu este posibilă (unul dintre șoferi refuză), ambii șoferi sunt obligați să se prezinte în maxim 24 de ore la unitatea de poliție pe raza căreia s-a produs accidentul, prezentând documentele relevante (cărți de identitate, permise de conducere, polițe RCA, documentele mașinilor), iar poliția va întocmi un proces-verbal de constatare și va stabili vinovăția. Dosarul de daună va fi deschis în acest caz în baza documentelor emise de poliție. În cazul în care șoferul indicat ca fiind vinovat nu este de acord cu modul în care poliția a stabilit vinovăția, poate contesta procesul-verbal în fața instanței competente.

Avocat Claudiu Filipoiu: În cazul în care șoferul vinovat nu are poliță RCA valabilă, păgubitul este totuși protejat integral, urmând să obțină despăgubiri fie direct de la șoferul vinovat, fie prin intermediul BAAR (Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România).

Însă, în cazul în care BAAR va plăti despăgubirile către păgubit, șoferul vinovat va trebui apoi să plătească către BAAR aceste sume.

În plus, șoferul vinovat va fi și sancționat contravențional pentru lipsa poliței RCA.

Avocat Claudiu Filipoiu: Procedura de bază pentru un accident ușor este similară cu cea pentru persoane fizice: se poate face constatarea amiabilă, iar dacă nu se realizează din orice motiv, este obligatorie prezentarea la Poliție în maxim 24 de ore.

Totuși, implicarea unei mașini de firmă (proprietate societate sau leasing operațional/financiar) adaugă unii pași ce implică notificări către angajator/firmă de leasing și documente suplimentare (împuternicire șofer, date firmă în formular).

Șoferul ar trebui să anunțe angajatorul, iar dacă mașina este în leasing, de obicei este chiar obligație contractuală ca societatea de leasing să fie anunțată.

În cazul în care nu se poate face constatarea amiabilă, se va merge la poliție, fiind nevoie de o împuternicire de la firmă pentru șofer (obligatorie dacă vehiculul e pe societate), copie a certificatului de înmatriculare pe firmă, precum și polița RCA/CASCO a firmei.

Avocat Claudiu Filipoiu: În cazul în care părțile nu se înțeleg și nu se face o constatare amiabilă, poliția va determina cui aparține vinovăția.

Poliția va avea în vedere în primul rând declarațiile șoferilor, care vor da explicații detaliate cu privire la accidentul rutier (ce viteză aveau, direcția în care se deplasau, manevrele efectuate etc.).

Însă, probatoriul nu se limitează la aceste declarații, putând fi avute în vedere fotografii de la locul accidentului, înregistrări video făcute la locul accidentului sau cu camera de bord, înregistrări ale camerelor de supraveghere stradală, urmele de pe vehicule etc.

Avocat Claudiu Filipoiu: Da, aceste imagini pot fi folosite atât în fața poliției, cât și în instanță.

Astfel, în cazul în care nu s-a făcut o constatare amiabilă, șoferii vor merge la poliție, care va stabili cine este vinovat de producerea accidentului. În acest caz, dacă șoferul vinovat consideră că poliția a apreciat greșit vinovăția, se poate adresa instanței.

Instanța va verifica legalitatea și temeinicia procesului-verbal, pe baza unui probatoriu care poate include imaginile camerelor de bord, dar și înregistrările camerelor de supraveghere stradală, dacă sunt disponibile.

Avocat Claudiu Filipoiu: Principala recomandare este ca șoferii să nu părăsească locul accidentului.

De multe ori, șoferii implicați în accidente se sperie și părăsesc locul accidentului, iar consecințele fugii pot fi mult mai grave decât ale accidentului în sine.

Rămânând la locul accidentului, vor putea alerta autoritățile în cazul în care sunt victime, putând fi salvate vieți, iar în cazul accidentelor ușoare vor putea fi implicați în procesul de stabilire a vinovăției, prezentând argumente și obținând probe (fotografii, filmări de la fața locului).

O altă recomandare în cazul accidentelor ușoare este ca șoferii să încerce să ajungă la un acord și să încheie o constatare amiabilă, evitând astfel poliția și eventuale sancțiuni contravenționale.

În cazul în care nu există un acord cu privire la cui aparține vinovăția, recomandăm șoferilor să facă fotografii/filmări la fața locului (fotografii detaliate, care pot viza semnele de circulație, locul impactului, poziția vehiculelor, urmele de frânare, avariile vehiculelor implicate, condițiile meteo, direcția de deplasare ș.a.).

Foarte important este și ca șoferii care au fost indicați de poliție ca fiind vinovați și se consideră nedreptățiți, să se adreseze instanței în vederea contestării procesului-verbal întocmit de poliție, nu puține fiind cazurile în care instanțele au reținut o altă situație de fapt sau au stabilit că vinovăția aparținea celuilalt șofer.