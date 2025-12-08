Cea mai importantă modificare adusă de noua lege este eliminarea plafonului de 500.000 de lei pentru despăgubirile plătite de FGA în cazul falimentului sau insolvenței unui asigurător.

Până acum, indiferent de valoarea reală a prejudiciului, fondul nu putea plăti mai mult de această sumă pentru fiecare dosar. De acum înainte, despăgubirile vor fi acordate în baza limitelor maxime prevăzute în polița RCA sau în legislația aplicabilă, fără această restricție artificială.

Noile reguli au intrat în vigoare sâmbătă, 6 decembrie, și se aplică exclusiv falimentelor viitoare ale societăților de asigurare sau reasigurare. Dosarele vechi rămân guvernate de legislația aplicabilă la momentul deschiderii procedurii de faliment, însă pentru viitoarele cazuri cadrul legal este unul complet diferit și mai favorabil păgubiților.

Un alt element esențial introdus de lege este stabilirea unor criterii clare de prioritizare a plăților. Victimele accidentelor cu vătămări grave, rudele persoanelor decedate și cazurile cu caracter social vor avea prioritate la despăgubire față de alte creanțe.

Măsura adaugă un nivel suplimentar de protecție pentru persoanele vulnerabile și urmărește reducerea impactului social al falimentelor din piața asigurărilor.

Modificarea legislativă este rezultatul transpunerii în dreptul intern a Directivei (UE) 2021/2118, care reglementează asigurarea de răspundere civilă auto și protecția persoanelor prejudiciate. Autoritățile au explicat că schimbarea era necesară pentru alinierea României la standardele europene și pentru eliminarea vulnerabilităților expuse de crizele recente din piața asigurărilor.

Experiențele anterioare cu falimentele unor asigurători majori au arătat clar că plafonul de 500.000 de lei era insuficient în cazul accidentelor grave sau al daunelor materiale mari. În numeroase dosare, despăgubirile nu acopereau prejudiciul real, iar victimele rămâneau cu pierderi semnificative. Eliminarea plafonului răspunde direct acestor situații.

Reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară au transmis că noul cadru va crește substanțial gradul de protecție al beneficiarilor RCA. Plățile ar urma să se facă în sume mai mari, în funcție de poliță și de locul producerii evenimentului, iar termenele de soluționare ar putea scădea de la ani la maximum șase luni, în special pentru cazurile prioritare.

„Este cert o creștere a gradului de protecție a beneficiarului de despăgubiri legate de RCA, de primit de la FGA. Vorbim de sume mult mai mari – în funcție pe polița de asigurare și țara unde are loc evenimentul, de timpi de așteptare mult mai mici – de la ani, la maxim șase luni), de ordine de plată prin care cazurile sociale au prioritate și altele”, a detaliat Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF, pentru Mediafax.

Legea prevede și măsuri de recalculare a riscurilor și de ajustare a contribuțiilor asigurătorilor la FGA. Aceste schimbări ar putea influența costul polițelor RCA, deși pentru anul 2026 este discutată inclusiv o reducere a cotelor de contribuție ale asigurătorilor.

Pentru șoferii și victimele accidentelor, noul cadru legal înseamnă șanse reale de despăgubire completă, proporțională cu prejudiciul suferit, fără limita care, ani la rând, a provocat pierderi și frustrări majore.