Un român a devenit viral pe TikTok după ce a transmis un avertisment important pentru șoferii care circulă în străinătate cu numere roșii.

Mesajul lui explică o situație pe care mulți conducători auto o ignoră, dar care în Austria poate duce la sancțiuni rapide. Concret, cei care tranzitează țara cu plăcuțe provizorii (numere roșii de tranzit) riscă amenzi chiar și pentru lipsa unui detaliu aparent banal: autocolantul oval cu abrevierea țării de origine.

Potrivit explicațiilor românului, poliția austriacă aplică strict prevederile Convenției de la Viena privind circulația rutieră, care impun obligația ca orice vehicul ce circulă internațional și nu are banda albastră UE pe plăcuțe să fie identificat printr-un sticker cu codul țării – RO în cazul nostru.

Numerele roșii de tranzit, folosite frecvent pentru pentru achizițiile de mașini din străinătate, nu conțin această bandă, astfel că sunt tratate ca plăcuțe speciale și nu sunt recunoscute automat ca înmatriculare europeană standard.

Din acest motiv, șoferii care circulă prin Austria fără autocolantul „RO” riscă amenzi de aproximativ 60 de euro. În ultimul an, controalele s-au intensificat, în special în zonele cu trafic mare dinspre Germania, Slovacia și Ungaria, iar polițiștii verifică tot mai des vehiculele cu plăcuțe provizorii.

Românul care a transmis avertismentul recomandă șoferilor să cumpere din timp un sticker oval „RO”, disponibil în benzinării și magazine precum UDO, la prețuri între 5 și 10 euro.

„Mai bine să preveniți decât să plătiți”, transmite el.

📸 @adrian.by.acarmotors ATENȚIE celor care circulă prin Austria cu numere roșii de tranzit Dacă plăcuța NU are banda albastră UE cu cod de țară (RO, D, MD etc.), ești OBLIGAT să ai sticker oval cu țara pe spate. Numerele roșii de tranzit: • NU sunt plăcuțe standard UE • NU au cod de țară integrat • Sunt considerate plăcuțe speciale Prin urmare, stickerul de țară este OBLIGATORIU. Lipsa lui este sancționată frecvent cu amendă de aproximativ 60 €. Soluția este simplă: un sticker de 5–10 € te scutește de amendă. Se găsește la benzinării și magazine auto. Mai bine previi decât să plătești.

Deși mulți români cred că pot tranzita țările UE pe numere roșii dacă au RCA și carte verde, legislația este clară: autorizațiile provizorii de circulație (numerele roșii) emise de autoritățile din România sunt valabile doar pe teritoriul României.

„Autovehiculele și remorcile pot circula pe drumurile publice numai dacă sunt înmatriculate sau înregistrate, cu excepția celor pentru care se eliberează autorizații provizorii de circulație. Autorizația provizorie de circulație este valabilă numai pe teritoriul României”, potrivit OUG 195/2002.

Situația diferă de la stat la stat, însă riscurile sunt majore:

Ungaria tratează plăcuțele provizorii românești ca pe o lipsă totală de înmatriculare, cu amenzi între 260 și 780 de euro, confiscarea documentelor și imobilizarea mașinii.

Austria sancționează vehiculul neînmatriculat cu amenzi între 365 și 5.000 de euro (cel mai des 1.000–1.200), plus reținerea actelor și blocarea mașinii. Pentru rezidenți, reînmatricularea este obligatorie.

Germania consideră numerele roșii nevalide și aplică amenzi de 400–500 de euro, confiscarea documentelor și, în lipsa unei polițe RCA recunoscute, chiar risc penal.