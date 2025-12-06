Poți fi amendat dacă mergi cu trotineta fără RCA după 13 decembrie? Răspunsul scurt: da, obligația RCA există deja. Dar cum se va aplica în practică depinde de regulile pe care ASF încă le lucrează și de modul în care poliția va face controalele.

Ce s-a întâmplat până acum? În 2023, Guvernul a schimbat legea RCA ca să includă și vehiculele ușoare cu motor (directiva europeană 2021/2118/CE). Legea a trecut prin Parlament și a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Noua lege (nr. 181/2025) a fost publicată în Monitorul Oficial în noiembrie 2025.

Ce spune legea acum? Orice vehicul care merge pe uscat, cu motor și: are viteza maximă de construcție peste 25 km/h sau cântărește peste 25 kg și are viteza peste 14 km/h, trebuie să aibă RCA. Legea nu spune „trotinetă”, ci „vehicul”. În Codul rutier (OUG 195/2002), o trotinetă electrică e definită ca vehicul cu viteza maximă până la 25 km/h.

Ce înseamnă asta în practică? Trotinetele clasice (≤25 km/h) nu au nevoie de RCA. Vehiculele care arată ca trotinete, dar pot depăși 25 km/h sunt considerate mopede și au nevoie de RCA, chiar dacă au limitator instalat.

Practic, dacă trotinetă ta e puternică și poate merge rapid, legea te obligă să o asiguri.

Brokerii spun că polițele RCA pentru astfel de vehicule există deja și sunt două tipuri:

RCA voluntar – pentru trotinetele cu viteza maximă până la 25 km/h. Proprietarul trebuie să dea o declarație, să trimită poze cu trotineta, seria de șasiu și, dacă mai are, contractul de vânzare-cumpărare.

RCA obligatoriu – pentru vehiculele cu viteza maximă peste 25 km/h. Polița se poate face doar după înregistrarea la Primărie, cu numere galbene și certificat de înregistrare.

ASF a confirmat că, din 16 noiembrie 2025, polițele RCA sunt obligatorii pentru vehiculele care se încadrează în legea 181/2025.

IGPR spune că, teoretic, din 13 decembrie 2025, poliția poate da amenzi pentru lipsa RCA, dar doar pentru vehiculele care depășesc limitele tehnice prevăzute de lege.

Cum se fac controalele?

Verificările RCA trebuie să fie „nesistematice” și „nediscriminatorii” – adică nu vor fi controale speciale doar pentru trotinete.

Controalele se fac în cadrul unor verificări mai largi.

Polițistul poate cere polița tipărită sau electronică dacă ești oprit în trafic.

Important: nu va fi „vânătoare” de trotinete fără RCA.

Astăzi, în trafic, trotinetele care arată ca trotinetele normale sunt tratate ca atare. Majoritatea șoferilor, pietonilor și chiar polițiștilor nu știu să distingă între trotineta normală și un moped de tip L1e (vehicul mai puternic).

Chiar dacă polițiștii ar vrea să verifice, au nevoie de instrumente și proceduri speciale ca să demonstreze că o trotinetă e de fapt un moped.

De ce e confuzie:

Multe trotinete circulă pe trotuar.

Lipsesc semnele distinctive, cum ar fi numerele, chiar și pentru trotinetele care ar trebui înregistrate.

Nu există încă o procedură clară de verificare. ASF trebuie să facă norme care să clarifice cum se aplică legea.

ASF spune că modificările necesare Normei nr. 20/2017 sunt încă în analiză și vor fi publicate când sunt gata. Legea 181/2025 nu dă un termen-limită pentru aplicarea acestor norme.

Cum stau lucrurile în practică:

Dacă ai o trotinetă clasică (≤25 km/h), poți face RCA, dar nu e obligatoriu .

Dacă ai o trotinetă puternică (>25 km/h sau >25 kg și >14 km/h), legea o consideră moped, deci RCA e obligatoriu. Trebuie mai întâi să o înregistrezi la primărie și apoi să faci asigurarea.

În teorie, din 13 decembrie 2025, polițiștii pot cere polița RCA pentru trotinete.

În practică, ei nu vor controla trotinetele puternice pentru că nu există încă o procedură clară de verificare.

Deocamdată, trotinetele rapide se cumpără și circulă ca trotinete normale, fără să fie înregistrate, și statul nu are cum să le identifice.

Concluzie: RCA e obligatoriu pentru trotinetele puternice, dar legea rămâne mai mult teoretică până când ASF și autoritățile vor pune în practică norme și proceduri clare.