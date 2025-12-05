Potrivit informațiilor confirmate de nepotul său, Ionuț Roșca, Ioan Mihai Roșca a murit aseară, la locuința sa. Înmormântarea va avea loc duminică, la Cimitirul Bellu din Capitală, un loc de odihnă pentru numeroase personalități ale vieții culturale și publice din România.

Într-un interviu acordat de-a lungul timpului, Ioan Mihai Roșca a explicat că apropierea de gazetărie a început în copilărie, odată cu descoperirea bibliotecii lui Tudor Arghezi. Acea experiență l-a determinat să descopere lumea cărților și, ulterior, să aleagă presa ca profesie.

După finalizarea studiilor universitare în 1972, a optat pentru activitatea de știre într-un context în care avea posibilitatea de a alege între mai multe instituții media. El a explicat atunci că a preferat munca de agenție pentru rigoarea, concizia și exactitatea informației.

„Cum am descoperit gazetăria? În Mărţişor, pe când mergeam cu «nea Baruţu», să-i colindăm tatălui său, marele Tudor Arghezi, şi iubitei sale Parascheva din Buneştii Bucovinei, am fost fascinat de biblioteca maestrului. L-am rugat pe tata să-mi cumpere cărţi şi am descoperit o lume mai fascinantă decât jocurile copilăriei. A fost primul îndemn. În 1972, când am terminat facultatea, la repartiţia guvernamentală am avut de ales între Radio, TV economic şi Agerpres. Am optat pentru ştirea de presă, pentru concizie, acurateţe şi exactitate. Am abordat, apoi, mai toate genurile publicistice – eseul şi reportajul mi-au fost cele mai apropiate. O colegă dragă mie, care provenea de la şcoala Scânteii Tineretului şi care semna «DIF», mi-a oferit, la Flacăra lui Păunescu, o rubrică la care «am tras» din 1975 până în 1989”, spunea acesta într-un interviu pentru Jurnalul.

Ioan Mihai Roșca a absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie Generală, în anul 1972, precum și cursurile postuniversitare de ziaristică ale Academiei „Ștefan Gheorghiu”.

În același an a fost repartizat la Agenția Română de Presă – Agerpres, unde a lucrat inițial ca redactor la Departamentul Știri Interne, iar ulterior la Emisia pentru Străinătate. A activat în cadrul agenției până în luna mai 1990.

Între 1978 și 1989, Ioan Mihai Roșca a semnat o rubrică permanentă în revista „Flacăra”. În paralel, a colaborat cu mai multe publicații importante ale vremii, printre care „Scînteia Tineretului”, „Magazin”, „Femeia” și „Actualitatea românească”, având totodată colaborări și cu Radio România.

Aprecierea sa pentru eseu și reportaj a fost constant menționată în referirile la activitatea sa publicistică, aceste genuri fiind considerate de el printre cele mai apropiate.

După 1990, Ioan Mihai Roșca a ocupat pentru o perioadă funcția de expert guvernamental în cadrul Departamentului de Informații Publice al Guvernului. Ulterior, între octombrie 1990 și septembrie 1993, a fost publicist-comentator la „Curierul Național”.

Între septembrie 1993 și decembrie 1996, a deținut funcția de purtător de cuvânt al Guvernului condus de Nicolae Văcăroiu, o etapă importantă în parcursul său profesional, desfășurată într-o perioadă marcată de tranziția instituțională a României.

Ioan Mihai Roșca a revenit în prim-planul presei românești în anul 2001, când a fost numit director general al Agenției Naționale de Presă Agerpres. A ocupat această funcție timp de peste 12 ani, din 19 ianuarie 2001 până la 25 februarie 2013.

În evaluările sale personale, făcute publice de-a lungul timpului, Roșca a afirmat că nu are reproșuri în privința carierei sale, fie că a fost vorba despre activitatea de jurnalist, de purtător de cuvânt al Guvernului sau de manager al Agerpres.