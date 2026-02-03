Gheorghe Cojocariu a fost una dintre figurile care au influențat constant modul de lucru și standardele editoriale din presa românească de după 1989, printr-un parcurs profesional construit în redacții relevante și prin implicarea în proiecte media diverse. Experiența sa s-a concentrat în special pe zona editorială, vizuală și de coordonare, domenii în care a impus rigoare și coerență profesională.

De-a lungul anilor, a lucrat în cadrul publicațiilor Zig Zag și Express, a ocupat funcția de director artistic la Evenimentul Zilei și a fost secretar general de redacție la România Liberă. Ulterior, a activat ca art & creative director la publicația Prezent, contribuind la dezvoltarea conceptelor editoriale și a identității vizuale.

În toate aceste etape, Gheorghe Cojocariu a fost implicat direct în construcția și coordonarea echipelor, fiind cunoscut pentru exigența profesională, atenția la detalii și capacitatea de a structura proiecte editoriale complexe. Activitatea sa a fost recunoscută atât în interiorul redacțiilor, cât și în mediul profesional mai larg.

Imediat după Revoluția din decembrie 1989, Gheorghe Cojocariu a intrat în mediul universitar, unde a început să predea jurnalism, aducând în amfiteatre experiența practică acumulată în redacții. A fost cadru didactic la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, apoi la Universitatea Spiru Haret și Universitatea Hyperion.

Pentru numeroase generații de studenți, prezența sa a reprezentat un contact direct cu realitatea profesiei, dincolo de abordările exclusiv teoretice. Cursurile sale au pus accent pe responsabilitatea jurnalistului față de public, pe respectarea adevărului și pe etica profesională, principii pe care le-a susținut constant în activitatea didactică.

Un loc distinct în cariera sa universitară l-a avut cursul de fotojurnalism, considerat un reper academic prin modul în care aborda relația dintre imagine și documentare. Accentul a fost pus pe etica imaginii, pe forța informativă a fotografiei și pe respectul față de subiect, elemente care au influențat semnificativ formarea profesională a studenților.

Pe lângă activitatea din presă și din universitate, Gheorghe Cojocariu a fost implicat activ în structurile profesionale ale breslei. A fost membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, unde a activat în cadrul Comisiei de Atestare Profesională.

În această calitate, s-a implicat constant în organizarea Adunărilor Generale și a ședințelor Consiliului Director, contribuind la funcționarea organizației și la susținerea standardelor profesionale. Reprezentanții UZPR au transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind rolul său în viața breslei și în formarea tinerilor jurnaliști.

Un mesaj cu puternică încărcătură emoțională a fost transmis de soția sa, Irina-Iana Baltă, care a vorbit despre viața petrecută împreună și despre pierderea suferită. În mesajul public, aceasta a evocat impactul pe care Gheorghe Cojocariu l-a avut asupra oamenilor din jur.

„A murit omul cel mai bun pe care l-am cunoscut în viața mea. Timp de 32 de ani, el chiar a fost viața mea și încă 10 ani până atunci am tânjit de la distanță unul după celălalt…(…) Gi a semănat binele pe oriunde a pășit, a ajutat pe oricine a putut, a schimbat soarta multor oameni. Dacă ar fi să vină la înmormântarea lui toți cei cărora le-a făcut un bine, nu i-ar cuprinde cimitirul. Dar va pleca singur. Sper să știe că a fost iubit”, a scris Irina-Iana Baltă.

Reacțiile venite din partea colegilor de breaslă, a cadrelor universitare și a foștilor studenți au conturat imaginea unui profesor exigent, a unui mentor atent și a unui profesionist preocupat constant de calitatea actului jurnalistic.

Gheorghe Cojocariu va fi depus miercuri, 4 februarie, la capela Bisericii Sfântul Iancu Nou – Bălăneanu. Înmormântarea este programată pentru joi, 5 februarie.

Dispariția sa marchează o pierdere importantă pentru jurnalismul românesc și pentru mediul universitar, în care a activat timp de mai multe decenii, lăsând în urmă proiecte editoriale, generații de profesioniști formați și un parcurs profesional construit pe rigoare și responsabilitate.