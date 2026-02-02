Demond Wilson, cunoscut publicului din anii ’70 drept Lamont Sanford din sitcom-ul Sanford and Son, a încetat din viață la vârsta de 79 de ani, din cauza complicațiilor generate de cancer. Potrivit purtătorului său de cuvânt, Mark Goldman, Wilson murit liniștit, înconjurat de familie.

De-a lungul vieții, Wilson a fost mai mult decât un actor – a fost tată dedicat, autor și slujitor al comunității prin activitatea sa de ministru. Lasă în urmă soția Cicely, cei șase copii ai lor și doi nepoți.

„Demond a căutat mereu să aducă lumină și sprijin celor din jur, fie prin munca sa artistică, fie prin scrierile și slujirea sa spirituală”, a transmis Goldman.

Născut în Valdosta, Georgia, și crescut în Harlem, Wilson a servit în armata americană în Vietnam, unde a fost rănit. După întoarcerea acasă, și-a început cariera pe scenă, iar apoi a ajuns la Hollywood. Apariția sa ca invitat în All in the Family în 1971 i-a adus rolul care îl va consacra: Lamont Sanford, fiul calm și răbdător al lui Fred Sanford, interpretat de Redd Foxx. Wilson a povestit că a fost preferat în fața lui Richard Pryor, considerând că personajul său trebuia să fie „omul rezonabil” în contrast cu energia comică a tatălui său.

Sitcom-ul, lansat în 1972, s-a remarcat prin faptul că avea majoritatea personajelor principale de culoare, o premieră pentru televiziunea americană la acea vreme. De-a lungul celor șase sezoane, Lamont a fost adesea pus la încercare de tatăl său, de la scheme comice la insulte memorabile, inclusiv celebrul „You big dummy!” Finalul seriei a venit când Redd Foxx a acceptat un program de varietăți la ABC.

După Sanford and Son, Wilson a jucat în seriale precum Baby I’m Back și The New Odd Couple, precum și în câteva filme și apariții în Girlfriends în anii 2000. Totuși, viața de actor nu i-a adus satisfacție pe termen lung; în 1986, el declara că este „emoțional epuizant” să pretindă entuziasm pentru roluri care nu-l provocau cu adevărat. Aceasta l-a determinat să se dedice slujirii religioase în anii ’80.

Demond Wilson va rămâne în amintirea publicului atât ca actor emblematic al unei serii care a schimbat peisajul televiziunii, cât și ca om dedicat familiei și credinței, care a căutat mereu să inspire și să ajute pe cei din jur.