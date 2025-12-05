Primarul Sectorului 4 și candidat la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a discutat la România TV despre principalele sale argumente electorale în perspectiva alegerilor din 7 decembrie.

El a abordat teme precum necesitatea unui model de conducere managerială pentru București, rolul fondurilor europene, dimensiunea bugetară a Sectorului 4 și importanța programelor pentru tineri, subliniind totodată motivele personale pentru care a ales cariera politică.

Întrebat dacă susține desființarea sectoarelor, Daniel Băluță a afirmat că Bucureștiul are nevoie de o administrație de tip managerial, nu politică. El a transmis că marile capitale europene au avansat mult peste București din perspectiva investițiilor și a organizării urbane.

Băluță a explicat că orașul trebuie să se dezvolte unitar, fiind necesară o reglementare urbanistică coerentă și o abordare coordonată în ceea ce privește infrastructura de transport și educație.

„(Susțineți desființarea sectoarelor?) Niciodată, pentru că acest oraș trebuie să crească. Împreună trebuie reglementat urbanistic, trebuie judecate infrastructura de transport, de educație”, a explicat Daniel Băluță.

Edilul a prezentat la România TV rezultatele obținute la Sectorul 4 drept dovadă a modelului său administrativ. El a susținut că atragerea masivă de fonduri europene a permis dezvoltarea sectorului chiar și într-un context economic dificil.

Băluță a subliniat că, în Sectorul 4, investițiile au depășit ceea ce fusese promis, invocând suma totală de aproximativ 5 miliarde de euro în proiecte finanțate european. Acesta a comparat situația cu provocările bugetare naționale și a sugerat că și alți edili ar fi putut atrage sume mult mai mari.

„Nu știu câți primari ați văzut care au promis X lucruri și au făcut mai mult decât atât. Ce am făcut la Sectorul 4, faptul că am adus atâția bani, 5 miliarde de euro, în contextul în care domnul Bolojan vrea să recupereze deficit de 30 de miliarde anual. Dacă și domnul Ciucu lua de 20 de ori mai mulți bani, era ok”, a precizat Băluță.

Candidatul a menționat că Sectorul 4 dispune în prezent de cel mai mare buget dintre sectoarele Capitalei, construit aproape integral pe finanțare externă. El a explicat că 90% din buget, estimat la 7 miliarde de lei, provine din fonduri europene, restul reprezentând sume defalcate de la Guvern.

În acest context, Băluță a criticat lipsa programelor destinate tinerilor, subliniind că acestea sunt esențiale pentru dezvoltarea pe termen lung a comunității.

„Bugetul Sectorului 4 este cel mai mare, de 7 miliarde de lei, pentru că 90% sunt bani europeni și doar 10% cotă defalcată de la Guvern. De ce nu se gândește nimeni la programe de sprijin pentru tineri, pentru că așa se dezvoltă o comunitate”, a adăugat candidatul PSD.

În final, Daniel Băluță a vorbit despre motivele care l-au determinat să urmeze o carieră politică. El a explicat că starea precară a cartierului în care a crescut, Berceni, l-a determinat să se implice.

A spus că, de-a lungul celor zece ani în administrația locală — consilier, viceprimar, apoi primar, a urmărit constant binele oamenilor, considerând că profesiile de medic și de administrator public au în comun grija pentru cetățean.

Băluță a afirmat că rezultatele obținute demonstrează că a reușit să producă schimbări reale în viața comunității.