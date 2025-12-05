Discuția dintre Radu Coșarcă și Dan Andronic a vizat, printre altele, alegerile pentru Primăria Capitalei și ordinea potențială a candidaților. Astfel, Coșarcă a formulat o predicție bazată pe dinamica actuală.

Potrivit analizei prezentate în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!”, cel mai probabil câștigător va fi Băluță, urmat de Ciucu, iar pe locurile următoare se situează probabil Anca Alexandrescu și Drulă. Potrivit editorialistului, această tendință este importantă pentru jurnaliști și politicieni, în contexul susținerii masive a tinerilor pentru suveraniști.

„Se pare că va câștiga Băluță. (…) Ciucu. (…) Probabil Anca Alexandrescu și Drulă. (…) Ciceală rămâne pe locul 5. E greu de crezut. E interesant fenomenul Ciceală, faptul că tinerii votează masiv cu Ciceală, votează masiv cu suveraniști. E foarte interesantă această mișcare și va trebui să ținem cont de ea și mă refer la noi, la cei care lucrăm în presă, dar mai ales la politicieni. Ar trebui să țină cont foarte mult de acest fenomen”, a declarat Radu Coșarcă.

Dan Andronic a prezentat și el propria sa predicție, estimând o ordine similară: Băluță pe primul loc, urmat de Ciucu, apoi Drulă și Anca Alexandrescu pe pozițiile intermediare, iar Ciceală pe ultimul loc.

„Eu spun așa: Băluță, Ciucu, Drulă/Anca Alexandrescu, Anca Alexandrescu/Drulă și Ciceală. Eu estimez o victorie a lui Băluță, dacă nu se retrage Drulă, dar pare că nu”, a spus jurnalistul.

Radu Coșarcă a subliniat apoi un alt aspect important: participarea la vot ar putea să nu fie prea mare, estimându-se că nu va depăși 50%. Dacă prezența va ajunge la aproximativ 35%, legitimitatea alesului ar putea fi afectată, dat fiind că primarul Bucureștiului este considerat al doilea politician ca popularitate prin vot direct, după președintele României. O rată de participare scăzută, de 20-30%, ar reduce semnificativ această legitimitate.

„În orice caz, se pare că participarea nu va fi foarte mare. Adică nu va depăși 50%. (…) Dacă se duce în 35%, alesul va fi mai puțin legitimat de votul popular. Se spune mereu că primarul Bucureștiului este, pe bună dreptate, cel mai votat politician după președintele României, prin vot direct. Dacă va fi votat de 20%, 30%…”, a subliniat Coșarcă.

