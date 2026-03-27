Dan Andronic și Radu Coșarcă au discutat, vineri, în podcastul difuzat vineri pe evz.ro și despre situația tensionată prin care trece alianța de guvernare de multă vreme. Amenințările celor de la PSD, cu ruperea înțelegerii, este o sperietoare arătată constant.

Dar, care sunt șansele reale ca social-democrații să iasă de la conducere?

Radu Coșarcă a spus că nu își dă seama ce vrea cu adevărat președintele partidului, Sorin Grindeanu. Despre care crede că este supus unor presiuni ce vin din partea liderilor din partid.

„Mi-e foarte greu să cred sau să înțeleg dacă domnul Grindeanu vrea cu adevărat să rupă această coaliție. Contrar tuturor declarațiilor sale, eu cred că el este supus unor presiuni interne. Dar nu din partea marei mase de membri ai partidului, ci din partea unor lideri, precum, să spunem, școala de la Craiova, școala de gândire a Olguței Vasilescu. Se vorbește despre ruperea coaliției de mult timp”, a spus Radu Coșarcă.

Logic, e greu de înțeles ce foloase ar avea PSD-ul dacă ar ieși de la guvernare și într-un context extrem de dificil economic.

„Pe de altă parte, nu știu la ce i-ar folosi foarte bine. Ar fi bine să ne gândim ce s-ar întâmpla și cu PSD-ul, și cu guvernarea, și cu țara”, a mai precizat fostul jurnalist.

Ruperea alianței de guvernare ar crea probleme în cascadă și ar zdruncina serios încrederea investitorilor. În plus, s-ar simți și mai rău turbulențele în economie.

„Din punctul meu de vedere, economia e și o stare de spirit, nu numai o realitate”, a atras atenția Dan Andronic.

„O schimbare de guvern îi cam demoralizează pe investitori, bursele cad. Am înțeles, da. Noi ne împrumutăm în fiecare zi. Acum câteva, săptămâna trecută, guvernul a încercat să se împrumute și n-a reușit să strângă banii pe care îi cerea. Când ți se spune că trebuie să plătești 10% de o bândă ca la cămătari, sigur că nu accepti”, a spus Radu Coșarcă.

Într-o situație în care este nevoie disperată de bani la buget, reprezentanții ANAF au anunțat că duc lupte grele cu evazioniștii mari. „