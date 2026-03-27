Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat într-un interviu difuzat joi seară la Antena 3 că a discutat despre funcționarea coaliției de guvernare din România doar cu socialiștii europeni, nu și cu alte grupuri politice, motivând că nu este neapărat responsabilitatea acestora să se implice.

Acesta a subliniat că PSD își menține ferm direcția pro-europeană și că nu există riscul ca partidul să se abată de la această linie. Totodată, Grindeanu a reiterat că PSD nu va încheia alianțe cu formațiuni politice considerate extremiste.

”Nu vom face alianţă cu partide care nu sunt pro-europene. (…) Ne-ar fi fost mai simplu, politic, să fi rămas într-o formă de opoziţie prin care în mod sigur creşteam în intenţiile de vot. Nu, am preferat să mergem acolo (în Guvern – n.r.). Asta nu înseamnă că deciziile din coaliţie, din Guvern, din care şi PSD-ul face parte, au fost întotdeauna cele mai bune. Eu nu fug de răspundere şi PSD-ul nu fuge de răspundere, dar pot să vă dau exemple în care am spus că lucrurile ar trebui făcute altcumva. Nu s-au făcut sau s-au făcut cu întârziere şi atunci ajungem în acest moment în care, economic, lucrurile nu arată prea bine”, a afirmat Sorin Grindeanu, amintind că din nou consumul scade, iar producţia industrială s-a diminuat.

Sorin Grindeanu a transmis că, în momentul în care se constată că lucrurile nu evoluează în direcția corectă, este responsabilitatea celor implicați să intervină și să încerce să le corecteze. În opinia sa, menținerea unei stabilități doar de dragul aparențelor poate produce efecte mai negative pe termen lung decât adoptarea unor decizii dificile, care pot genera temporar incertitudine, dar care ulterior pot conduce la o evoluție mai bună.

„Dacă vezi şi ajungi la concluzia că lucrurile nu merg în direcţia bună, eu cred că e de datoria ta să încerci să le schimbi, să le faci să funcţioneze, să meargă în direcţia bună, fiindcă altfel, dacă continuăm doar de dragul unei stabilităţi care poate fi reinstaurată într-o perioadă foarte scurtă, s-ar putea să aduci mult mai mult damage întregului context decât să iei o decizie poate dureroasă”, a spus Grindeanu.

Liderul social-democrat a subliniat că stabilitatea rămâne importantă, însă nu ar trebui să fie pusă de fiecare dată pe primul loc, mai ales în condițiile în care schimbările politice sunt firești. El a dat ca exemplu situații din Europa, inclusiv organizarea de alegeri anticipate în Danemarca, chiar și în contexte complicate.

Acesta a reafirmat că partidul își menține orientarea pro-europeană și a subliniat că nu ia în calcul nicio formă de colaborare cu formațiuni catalogate drept extremiste.

„Nu vom face alianţă cu partide care nu sunt pro-europene", a afirmat Grindeanu, precizând că discuțiile purtate la Bruxelles au fost cu socialiștii europeni și nu cu alte familii politice.

Sorin Grindeanu a descris climatul tensionat din interiorul coaliției de guvernare, afirmând că PSD a fost nevoit, în anumite situații, să exercite presiuni pentru a-și promova măsurile. Întrebat dacă aceste dispute politice au ca scop înlocuirea premierului Ilie Bolojan, liderul social-democrat a respins categoric această ipoteză.

„Nu în forma asta se pune problema. Miza este ca Guvernul să funcţioneze mai bine. Eu nu vreau să impun celorlalte partide, noi vom decide pentru noi, pentru PSD, şi vom transmite celorlalţi care este decizia noastră”, a declarat Grindeanu.

El a declarat că anumite propuneri ale PSD, printre care și măsuri de relansare economică prezentate încă din toamnă, au fost ignorate timp de mai multe luni.

„Am simţit în aceste luni că de fiecare dată când încercăm să facem lucruri în interiorul Guvernului care nu sunt gândite dintr-o anumită zonă, trebuie să ajungi aproape să ameninţi ca să te impui”, a spus liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu a menționat ca exemplu pachetul de solidaritate, care ar fi fost adoptat doar după ce PSD a amenințat cu blocarea activității parlamentare, subliniind că nu consideră acest mod de lucru normal în cadrul coaliției.

El a precizat că nici în privința bugetului nu a existat consens, inclusiv asupra măsurilor sociale propuse de PSD. În concluzie, liderul social-democrat a reiterat că partidul său nu sprijină un guvern minoritar și nu va încheia alianțe cu AUR, evidențiind necesitatea ca actuala coaliție să funcționeze mai eficient.