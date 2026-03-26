Președintele PSD Sorin Grindeanu a precizat că dialogul purtat cu liderii europeni a avut ca obiectiv apărarea intereselor României. Acesta a transmis că a dorit să îi asigure pe români că aceste discuții nu au avut alt scop.

În același context, liderul PSD a arătat că mesajul transmis în cadrul întâlnirilor a fost unul clar. El a explicat că partidul susține continuarea unei guvernări pro-europene, dar a subliniat că există o responsabilitate majoră de a obține rezultate concrete pentru cetățeni.

Totodată, acesta a menționat că nu trebuie acceptate jocuri politice care ar implica alianțe cu extremiști, insistând că astfel de scenarii nu sunt compatibile cu direcția actuală.

„Vreau să îi asigur pe toți românii că dialogul meu de astăzi cu liderii europeni a fost doar pentru apărarea intereselor României. Mesajul meu a fost clar: sigur că dorim continuarea guvernării pro-europene, dar avem o responsabilitate uriașă de a obține rezultate concrete pentru români și că nimeni nu se poate juca cu destinele României, vânturând alianțe cu extremiștii!”, a transmis Grindeanu pe Facebook.

Sorin Grindeanu a mai transmis că PSD este văzut de partenerii europeni drept un actor-cheie în menținerea traseului actual al României. Potrivit acestuia, rolul partidului este important pentru asigurarea stabilității și pentru continuarea sprijinului financiar european.

Acesta a precizat că le-a comunicat liderilor europeni că PSD rămâne un partener responsabil. În același timp, a arătat că partidul este dispus să facă o analiză serioasă a activității sale la guvernare și să vină cu soluții pentru îmbunătățirea performanței echipei guvernamentale de la Palatul Victoria.

„PSD este privit de către toți partenerii europeni drept unul dintre actorii-cheie, de care depinde, într-o măsură esențială, continuarea acestui traseu care asigură României stabilitate și suport financiar pentru o dezvoltare consolidată. I-am asigurat pe toți liderii europeni că rămânem un partener responsabil, dispus să facă o analiză serioasă a propriei sale prestații la guvernare și să vină cu soluții pentru a îmbunătăți performanța echipei de la Palatul Victoria”, a mai spus liderul PSD.

În mesajul transmis, liderul PSD a evidențiat și obiectivele comune legate de implementarea reformelor și a proiectelor majore. El a arătat că este necesară finalizarea acestora în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

De asemenea, Sorin Grindeanu a subliniat că accesarea integrală a fondurilor europene reprezintă o prioritate. În acest context, a explicat că scopul este ca românii să simtă efectele guvernării, în special în ceea ce privește protejarea nivelului de trai.

Totodată, acesta a menționat că partenerii de la Bruxelles și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini România în atingerea acestor obiective.