Președintele Nicușor Dan a declarat că tensiunile dintre partidele aflate la guvernare sunt inevitabile și legitime, în contextul diferențelor de opinie dintre formațiuni.

Acesta a explicat că fiecare partid reprezintă categorii diferite de cetățeni, cu interese și aspirații care nu coincid întotdeauna, ceea ce duce la apariția unor confruntări. Președintele a arătat că astfel de situații sunt întâlnite și în alte state și că dezbaterile vor continua, însă într-un cadru pe care îl consideră rațional.

„Eu văd în fiecare dintre cele patru partide raționalitate și bineînțeles că sunt discuții, le văd, le cunosc, dar văd pe de altă parte raționalitate. În următoarele săptămâni, luni, o să vedem argumente contradictorii și discuții, dar rationale. Peste tot în lume e complicat în situații din astea. În momentul în care ai niște partide și fiecare dintre ele reprezintă categorii de cetățeni cu aspirații care nu sunt întotdeauna identice, e inevitabil și legitim să ai acest tip de confruntare”, a declarat Nicușor Dan.

În același timp, a precizat că va interveni prin discuții cu liderii politici ori de câte ori va fi nevoie.

Referindu-se la posibile schimbări politice, Nicușor Dan a transmis că nu există în prezent scenarii în care PSD sau PNL să formeze alianțe cu AUR. Acesta a reiterat că partidele din coaliție și reprezentanții minorităților naționale își doresc să continue guvernarea în actuala formulă.

Întrebat dacă ar desemna un premier dintr-o astfel de alianță, Nicușor Dan a răspuns că nu se pune problema unui astfel de scenariu în acest moment.

„Nu suntem deloc acolo. Şi am spus, repet, în discuţiile pe care le-am avut cu toate partidele din coaliţie, dorinţa tuturor este să continue să guverneze împreună”, a răspuns el.

Președintele a mai arătat că, în discuțiile purtate cu liderii politici, a observat o intenție clară de a menține stabilitatea guvernamentală. Președintele a subliniat că aceste partide, alături de reprezentanții minorităților naționale „sunt obligate să guverneze împreună” în actualul context politic.

„Aceste patru partide şi minorităţile naţionale îşi doresc să guverneze şi, aşa cum am spus sunt obligate să guverneze împreună”, a spus președintele.

Nicușor Dan a anunțat că va face în curând o propunere pentru conducerea Serviciul Român de Informații, funcție rămasă vacantă de mai mult timp. Acesta a precizat că are deja liste scurte de candidați și că decizia va fi luată în perioada următoare.

Postul a rămas liber după demisia lui Eduard Hellvig, care a avut loc în iulie 2023. În iulie acest an se împlinesc trei ani de când SRI funcționează fără un director civil.

Până în prezent, președintele nu a făcut propuneri nici pentru conducerea SRI, nici pentru cea a SIE. Conform legislației, șeful statului înaintează propunerile pentru aceste funcții, iar Parlamentul este cel care trebuie să le valideze.