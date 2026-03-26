Mihai Fifor a transmis că organizația PSD Arad va susține, la consultarea internă din 20 aprilie, aceeași poziție exprimată în decembrie, respectiv necesitatea schimbării premierului Ilie Bolojan.

Acesta a afirmat că actuala guvernare se desfășoară sub semnul austerității și că măsurile adoptate afectează populația. A arătat că, în opinia sa, direcția actuală a politicilor economice duce la deteriorarea situației generale din țară.

Fifor a precizat că nu are obiecții legate de persoana lui Ilie Bolojan, ci de activitatea acestuia în funcția de premier și de deciziile adoptate la nivel guvernamental.

„La consultarea internă din 20 aprilie, PSD Arad va reitera fără echivoc votul dat în decembrie: miracolul de la Bihor trebuie să plece. Ajunge cu haiducia de rit nou în care, în numele „reformei”, luăm de la sărmani ca să dăm la protejați. România, în zodia Bolojan retrograd, alunecă vizibil din rău în mai rău. O țară întreagă a devenit victima unei austerități oarbe și a unui stil de guvernare rigid, rece, desprins complet de realitate. Apostolul austerității își sacrifică propriii cetățeni cu o încăpățânare aproape cinică, în timp ce economia scârțâie din toate încheieturile. Și să fie foarte clar: PSD nu are nimic cu persoana fizică Ilie Bolojan. Problema este premierul Ilie Bolojan – deciziile sale, blocajele pe care le generează și modul profund defectuos în care înțelege să conducă Guvernul”, a transmis Fifor într-o postare pe Facebook.

Social-democratul a indicat mai multe elemente economice pe care le consideră îngrijorătoare. El a menționat scăderea industriei, diminuarea puterii de cumpărare și creșterea prețurilor la carburanți.

Potrivit acestuia, măsurile de relansare economică ar fi fost întârziate, iar adoptarea bugetului ar fi fost afectată de blocaje și decizii amânate.

Fifor a mai transmis că actuala guvernare ar întârzia luarea unor decizii importante care ar putea limita creșterea prețurilor.

În mesajul transmis, Mihai Fifor a arătat că PSD va face o evaluare a activității guvernamentale și va lua o decizie politică în funcție de concluziile acesteia.

Acesta a precizat că, în opinia sa, România are nevoie de măsuri rapide și de soluții pentru problemele economice actuale, în contextul în care situația este considerată dificilă.