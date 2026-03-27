Daniel Băluță a susținut că nu se mai poate lucra cu premierul și a anunțat că PSD ar putea lua măsuri radicale, inclusiv varianta ca toți miniștrii social-democrați să își dea demisia. El a acuzat conducerea Guvernului de rigiditate și lipsă de viziune, considerând că aceste trăsături au devenit incompatibile cu direcția politică a PSD.

Primarul Sectorului 4 a subliniat că obiectivul partidului este legat de oameni și de nevoile reale ale acestora, în contextul în care prețurile cresc pentru toți românii. În opinia sa, măsurile adoptate trebuie să vizeze întreaga populație, nu doar anumite categorii.

„Am sa va explic punctul meu de vedere, cu certitudine nu se mai poate lucra cu domnul Bolojan. Este timpul sa luam masuri radicale. Este varianta ca toti ministrii PSD sa isi dea demisia. Domnul Bolojan are un tip de rigiditate si lipsa de viziune care au devenit incompatibile cu viziunea PSD. In primul rand, obiectivul nostru este legat de oameni”, a spus Daniel Băluță.

Totodată, a afirmat că datele economice arată o situație dificilă pentru cetățeni și a criticat accentul pus pe reducerea deficitului, pe care îl consideră excesiv. El a arătat că această preocupare nu este însoțită de o perspectivă clară privind scăderea TVA sau a altor taxe.

Daniel Băluță a mai declarat la România TV că actualele politici ale Guvernului nu răspund nevoilor reale ale populației și a avertizat că direcția urmată poate avea consecințe negative. În acest context, el a sugerat că PSD ar putea lua în calcul inclusiv ieșirea de la guvernare.

„Masurile pe care le-am luat si cele care sunt in curs de derulare la primarie au legatura cu toti oamenii, nu doar cu votantii PSD. Preturile cresc pentru toti romanii, de aceea masurile trebuie luate pentru oameni. Cifrele ne ajuta pentru a evalua situatia grava in care se afla romanii. Obsesia asta pentru deficit a creat niste situatii paradoxale: in loc sa avem o predictie a momentului cand va scadea TVA, cand vor scadea taxe, vedem doar obsesia aceasta. Domnul Bolojan ne duce in gard, este clar”, a mai spus primarul Sectorului 4.

În același timp, liderul PSD București a criticat și USR, despre care a spus că generează probleme și nu contribuie constructiv. El a afirmat că atât premierul Ilie Bolojan, cât și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, sunt apropiați de USR, lucru care, în opinia sa, se reflectă în modul de guvernare.

În final, Daniel Băluță a reiterat că nivelul de trai al românilor indică necesitatea unei schimbări de direcție și a susținut că actuala conduită trebuie oprită, sugerând că PSD este pregătit să ia decizii majore în perioada următoare.