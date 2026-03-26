Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că la nivelul instituției pe care o conduce nu există nicio inițiativă privind majorarea vârstei de pensionare. Acesta a explicat că nu există discuții, înțelegeri sau proiecte în acest sens și că Ministerul Muncii nu lucrează la niciun act normativ care să prevadă o astfel de măsură.

„Nu avem nicio discuţie, nicio înţelegere, niciun agreement, niciun proiect pentru a creşte vârsta de pensionare. De asta vreau să-i liniştesc pe toţi cei care aud tot felul de zvonuri, de discuţii despre aşa ceva. Nu există niciun act normativ la care să lucreze măcar Ministerul Muncii”, a declarat Florin Manole, într-un interviu difuzat, joi seară, de România TV.

El a transmis că a dorit să îi liniștească pe cei care au auzit zvonuri legate de acest subiect, subliniind că acestea nu au o bază reală. Totodată, ministrul a precizat că nici informațiile privind o posibilă creștere a vârstei de pensionare pentru angajații din sistemul de apărare și siguranță națională nu sunt corecte.

Florin Manole a arătat că, în ultimele luni, pensionarii militari sau cei care urmau să iasă la pensie au fost alarmați de astfel de zvonuri, însă acestea s-au dovedit a fi neadevărate. Potrivit acestuia, vârsta de pensionare nu se modifică nici în cazul militarilor.

„Mai mult decât atât, mie îmi pare foarte rău că au fost două-trei luni de zile în care pensionarii militari sau cei care urmau să se pensioneze din sistemul de apărare şi siguranţă naţională au fost alarmaţi de zvonuri care, iată, astăzi se dovedesc incorecte, vârsta de pensionare nici la militari nu se modifică”, a adăugat ministrul Muncii.

Tot azi, premierul Ilie Bolojan a declarat că legea pensiilor militare este aproape finalizată. Acesta a explicat că reforma vizează creșterea treptată a vârstei de pensionare și corectarea unor diferențe existente în sistem.

Potrivit premierului, măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de reformă a administrației, care include și sectorul de ordine publică și siguranță națională. El a arătat că, în aceste domenii, reducerile de cheltuieli nu pot fi realizate prin disponibilizări, din cauza deficitului de personal.

În acest context, Ilie Bolojan a explicat că soluția identificată este creșterea vârstei de pensionare în anii următori. Acesta a menționat că există situații în care angajații se pensionează la vârste cuprinse între 47 și 52 de ani, iar acest lucru nu mai poate fi susținut.

Premierul a mai precizat că problema ține de capacitatea economică a României de a susține sistemul de pensii, de echilibrul acestuia și de diferențele față de alte categorii profesionale care lucrează până la 65 de ani.