ISU Tulcea a transmis că, în jurul orei 01:00, a fost primit un apel care anunța prăbușirea unei drone în apropierea localității Parcheș, în afara zonei locuite, incidentul fiind urmat de izbucnirea unui incendiu. La fața locului a fost trimis un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului Tulcea, cu o autospecială de stingere, iar împreună cu reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea și Poliției de Frontieră au identificat, la circa 2 km de sat, o suprafață de vegetație arsă și mai multe fragmente de dronă.

În urma verificărilor realizate la locul impactului, pompierii nu au mai fost nevoiți să intervină, iar misiunea a fost preluată de reprezentanții Ministerului Apărării.

”Recomandam populaţiei să citească cu atenţie mesajele primite, să respecte şi să adopte măsurile de protecţie şi prevenire şi să nu intre în panică! De asemenea, îndemnăm populaţia să fie precaută, iar dacă observă obiecte ce cad din spaţiul aerian ori altceva ce le poate pune în pericol siguranţa şi integritatea, ori dacă au nevoie de ajutor şi informaţii să apeleze cu încredere numărul unic de urgenţă 112”, a mai transmis ISU Tulcea.

Ministerul Apărării a informat că, joi, 26 martie, forțele Federației Ruse au lansat un nou val de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, în zona de nord a județului Tulcea. În acest context, două aeronave F-16 au decolat la ora 00:16 de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru a monitoriza situația aeriană.

De asemenea, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru activarea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-ALERT la ora 00:35.

”La ora 00.44, o dronă deviată de apărarea antiaeriana ucraineana a pătruns în spaţiul aerian naţional pe distanta de aproximativ 4 kilometri. Drona s-a prăbuşit la 2 km de localitatea Parcheş, în afara zonei locuite. O autospeciala IGSU şi echipe ale MApN au fost direcţionate către locul evenimentului, unde au descoperit o porţiune de vegetaţie arsă şi resturi de dronă”, precizează oficialii ministerului.

Autoritățile au transmis că nu au fost înregistrate pagube materiale sau victime. Zona a fost securizată, iar echipe specializate ale MApN și SRI urmează să efectueze cercetări la fața locului. Totodată, ISU Tulcea a precizat că la 112 au fost primite cel puțin zece apeluri din municipiul Tulcea, majoritatea venite de la persoane care au semnalat zgomote puternice și au solicitat informații.