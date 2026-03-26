Potrivit explicațiilor oferite de Adrian Negrescu pe Facebook, autoritățile au renunțat la ideea de a limita adaosul comercial la 50%, o măsură care ar fi putut genera penurie pe piață. De asemenea, a fost eliminată prevederea privind sancționarea companiilor cu 10% din cifra de afaceri pentru nerespectarea regulilor, considerată o măsură excesivă.

Un alt punct critic vizează limitarea exporturilor de carburant, care ar putea avea efecte negative asupra României, în condițiile în care aproximativ 46% din rezerve se află în străinătate. Dacă și alte state ar adopta măsuri similare, există riscul unor consecințe severe în cazul unei crize majore de aprovizionare.

Economistul atrage atenția și asupra modului de definire a adaosului comercial, care necesită clarificări suplimentare pentru a evita interpretările diferite și eventualele comportamente speculative ale companiilor sau abuzuri din partea statului. În același timp, acesta consideră că efectele măsurilor asupra prețurilor la pompă vor fi doar simbolice, fără capacitatea de a influența semnificativ evoluția acestora, solicitând date concrete din partea Ministerului Energiei.

„10 observatii despre noua OUG privind carburantii:

1. Autoritatile au renuntat la ideea de a limita adaosul la 50%, o decizie care urma sa creeze penurie pe piata.

2. Au eliminat prevederea privind sanctionarea cu 10% din cifra de afaceri a companiilor care nu respecta prevederile OUG. Era o chestie iesita din comun.

3. Limitarea exporturilor s-ar putea intoarce ca un bumerang impotriva Romaniei in conditiile in care 46% din rezerve se afla in strainatate. Daca si alte tari actioneaza in consecinta, efectele pot fi catastrofale in cazul unei crize majore de carburanti.

4. Definirea adaosului comercial necesita clarificari suplimentare pentru a nu lasa loc interpretarilor si mai ales comportamentului speculativ al firmelor sau abuziv al statului.

5. Efectele la pompa vor fi simbolice, deciziile luate neavand puterea de a influenta dinamica preturilor (sper ca Ministerul Energiei sa prezinte datele concrete)”, a scris Adrian Negrescu pe Facebook.

Adrian Negrescu explică și de ce statul nu a intervenit asupra TVA-ului și accizelor, subliniind că acestea reprezintă principalele surse de venit pentru bugetul de stat în 2026, într-un context financiar dificil. În opinia sa, ideea acordării unei compensații generale pentru toți românii este nejustificată economic, întrucât nu ar trebui sprijiniți în mod egal toți consumatorii, inclusiv cei cu venituri ridicate.

În schimb, soluția ar fi acordarea de subvenții direcționate către acele sectoare economice care au un potențial ridicat de a genera inflație. Economistul consideră că ezitările și modificările succesive ale OUG indică o lipsă de competență în elaborarea actelor normative cu impact economic.

„6. Statul a evitat sa umble la TVA si acciza dintr-un motiv evident – sunt principalele surse pe care se bazeaza bugetul de stat in 2026, intr-un context financiar extrem de dificil.

7. Ideea de a oferi o compensatie la pompa tuturor romanilor este absurda si nefundamentata economic. Statul n-are de ce sa il ajute pe cel care are masina scumpa si se plange de pretul motorinei.

8. Solutia corecta este sa te indrepti cu subventii doar catre categoriile de business-uri care au potential inflationist.

9. Ezitarile si modificarile OUG privind carburantii demonstreaza o lipsa tot mai crasa de competenta in elaborarea actelor normative cu impact in economie.

10. Atata timp cat pretul petrolului/cotatia motorinei cresc la nivel international, orice solutie adoptata de statul roman alta decat reducerea TVA/acciza are doar caracter simbolic, din pacate”, a conchis economistul.

