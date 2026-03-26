După doi ani în care companiile au avut timp să implementeze măsuri pentru diminuarea deșeurilor alimentare, nerespectarea legislației atrage sancțiuni între 10.000 și 40.000 de lei, aplicate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării și ANSVSA.

Măsurile vizează toate firmele din lanțul alimentar, de la producători și procesatori până la distribuitori și lanțurile de supermarketuri. Alimentele nevândute trebuie valorificate, fie prin donare către bănci de alimente, fie transformate în hrană pentru animale, biocombustibil sau compost, iar firmele trebuie să poată demonstra eforturile făcute pentru a evita risipa.

Raportările vor fi transmise printr-o platformă specială a Ministerului Agriculturii.

„Avem donatori din tot sectorul agroalimentar, de la producători, procesatori, distribuitori și lanțurile de supermarketuri, bineînțeles. Vin înspre noi și sunt deschiși la colaborări de genul acesta”, a spus Ovidiu Rusu, directorul Băncii pentru Alimente, sector 6.

Pentru mii de persoane vulnerabile, alimentele salvate de la risipă reprezintă mese suplimentare inaccesibile în mod obișnuit. Cantinele sociale din orașe primesc donații din partea companiilor care respectă legislația, iar colaborarea între firme și bănci de alimente se intensifică, inclusiv în cazul restaurantelor care manifestă interes pentru reducerea deșeurilor.

„Fiecare din reprezentanții băncilor pentru alimente din țară zilnic au două, trei telefoane de la agenți economici care știu că printr-un contract cu rețeaua de bănci pentru alimente pot să îndeplinească măsurile cerute de cei de la minister. Cel mai mare interes vine de la restaurante, așa și pentru că sunt multe unități”, a explicat Andreea Bobiș, reprezentantul Federației Băncilor pentru Alimente.

Conform datelor Eurostat, un român aruncă anual aproximativ 180 de kilograme de mâncare, semnificativ peste media europeană de 130 de kilograme. Statistica include atât deșeurile menajere, cât și risipa de pe întregul lanț alimentar, evidențiind necesitatea implementării unor soluții eficiente pentru reducerea pierderilor de alimente în România.