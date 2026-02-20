În urma controalelor recente, autoritățile au constatat că volumul agregatelor extrase în baza autorizațiilor pentru iazuri piscicole este uriaș. Oficial, în ultimele zece zile s-a raportat extracția a 230 de milioane de metri cubi de agregate prin astfel de proiecte. Verificările din teren au arătat însă că, în realitate, cantitățile sunt mult mai mari, fiind depășite perimetrele aprobate prin avize.

Ministrul a explicat că, în multe situații, după exploatare nu este realizat un iaz piscicol propriu-zis, iar terenurile rămân abandonate ani la rând. Acestea se transformă în gropi sau cratere umplute cu apă, care pot deveni periculoase. Riscurile nu sunt doar teoretice, existând cazuri în ultimii ani în care persoane au murit înotând în astfel de iazuri neconforme cu legislația.

„Atenție, noi în ultimii 10 zile vorbim oficial de 230 de milioane de metri cub de agregate extrase prin iazuri piscicole. Dar, în realitate, la controalele care au fost realizate de către autoritățile de mediu în zonele respective, a reieșit foarte clar că, de fapt, această cantitate era mult peste în realitate. Deci se exploata cu depășirea perimetrelor care erau date pentru avizele respective”, a declarat Diana Buzoianu.

În plus, au fost identificate situații în care în perimetrele respective au fost îngropate cantități semnificative de deșeuri, ulterior acoperite cu pământ. Pentru astfel de practici au fost aplicate amenzi. De asemenea, există cazuri în care animale sălbatice sau domestice au fost pierdute în aceste zone abandonate.

„Ce se întâmplă cu aceste gropi care, de cele mai multe ori, sunt abandonate cu totul ani de zile mai târziu? Fie rămân niște cratere cu apă, care pun după aia în pericol”, a spus ministrul.

Ulterior, unele dintre aceste perimetre ajung să fie folosite pentru depozitări ilegale de deșeuri, generând costuri suplimentare pentru comunități. Potrivit ministrului, ceea ce este prezentat drept dezvoltare ajunge, în multe cazuri, să însemne un transfer de costuri de la constructori către comunitate.

„Am avut deja cazuri în care, în ultimii ani de zile, oamenii au murit înotând în astfel de iazuri care nu erau realizate conform legislației. Avem în momentul de față inclusiv situația unor astfel de iazuri în care s-a îngropat ulterior o cantitate semnificativă de deșeuri și apoi s-a acoperit cu pământ. Au fost găsite astfel de cazuri în practică și au fost date amenzi”, a mai spus ea.

Diana Buzoianu a precizat că există și constructori care respectă legea, însă ponderea acestora este redusă. Aproximativ 10% dintre iazuri au fost închise cu îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru a fi declarate iazuri piscicole.

„Avem inclusiv situația unor animale sălbatice sau domestice care sunt pierdute în astfel de perimetre abandonate. Apoi, aceste locuri ajung să fie folosite pentru depozitări ilegale de deșeuri, iar toate acestea reprezintă un cost pe comunitate. De fapt, ceea ce numim noi astăzi dezvoltare, în multe cazuri, ajunge să fie un transfer de costuri de la constructor către comunitate”, a afirmat Diana Buzoianu.

În acest context, Ministerul Mediului pregătește modificări legislative pentru a limita prelungirea autorizațiilor pe perioade foarte lungi. În prezent, există sute de autorizații emise încă din 2015 care sunt utilizate în continuare pentru exploatarea balastului, fără ca în zonele respective să fie amenajate iazuri piscicole conform planurilor inițiale. Noua reglementare va limita termenul de prelungire a acestor autorizații.

„Sunt foarte mulți constructori de bună credință, dar aceste iazuri, o parte dintre ele, puține, aproximativ 10%, au fost închise cu îndeplinirea tuturor condițiilor pentru a fi declarate iazuri piscicole”, a spus ministrul.

Un alt element esențial îl reprezintă majorarea garanțiilor financiare pe care operatorii trebuie să le depună la începutul proiectului. În prezent, aceste garanții sunt cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei, sume considerate mult prea mici în raport cu costurile necesare pentru readucerea terenului la o stare conformă cu legislația de mediu.

„Vrem să modificăm legislația ca să nu se mai poată prelungi ani de zile, cum se întâmplă astăzi, aceste cratere să aibă autorizații și peste 10 ani. Avem sute de autorizații date din 2015 care sunt folosite în continuare pentru exploatarea balastului, fără să fie creat în acea zonă un iaz piscicol, așa cum s-a prevăzut inițial. Vom limita termenul pentru prelungirea acestor autorizații”, a explicat ea.

Ministerul poartă discuții cu ANRM pentru modificarea ordinului comun, creșterea valorii garanțiilor și stabilirea clară a autorității care poate decide executarea lor. În ultimii ani, aceste garanții, deși reduse, au fost executate foarte rar.

„Astăzi, garanțiile sunt de ordinul a 10.000-20.000 de lei. Sunt foarte mici și, în general, mult sub ceea ce ar trebui alocat pentru a readuce terenul într-o situație corectă din punct de vedere al legislației de mediu. Suntem în discuții cu ANRM pentru a crește această garanție, pentru a modifica ordinul comun și pentru a stabili clar cine poate decide executarea ei. În ultimii ani, această garanție, așa mică cum a fost, a fost foarte rar executată”, a declarat ea.

Autoritățile de control ar urma să aibă un rol mai activ în teren, putând constata necesitatea executării garanțiilor și intervenind pentru readucerea zonelor afectate la condiții normale în cazul încălcării legislației.

„Autoritățile de control pot merge pe teren, pot vedea când este nevoie de executarea acestor garanții și pot juca un rol decisiv în readucerea zonei la condiții normale dacă legislația a fost încălcată”, a spus ea.

Datele existente arată că peste 60-70% din agregatele minerale exploatate în prezent provin din iazuri piscicole și nu din balastierele clasice. Toate măsurile anunțate au ca scop stoparea fenomenului prin care iazurile piscicole există doar pe hârtie, în timp ce în realitate rămân cratere periculoase pentru comunități. Ministrul a subliniat că este legitim ca sectorul construcțiilor să aibă acces la agregate minerale și pietriș, însă exploatarea trebuie realizată corect, fără utilizarea unor paravane legislative care pot pune în pericol populația și mediul.