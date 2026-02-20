În Sectorul 2, Primăria municipiului a stabilit că deșeurile voluminoase pot fi colectate gratuit. Locuitorii trebuie să contacteze operatorul de salubritate Supercom cu cel puțin o zi înainte pentru a comunica adresa la care vor fi ridicate obiectele mari și apoi să le pună pe trotuar până la ora 09:00 în ziua programată.

Tot în Sectorul 2 există centre de preluare unde pot duce personal deșeurile voluminoase și alte tipuri de gunoi fără programare. În aceste centre, locuitorii predau gratuit mobilier, saltele, textile sau chiar moloz, dacă respectă regulile privind sortarea și limitele de volum.

În Sectorul 1, colectările gratuite au avut loc în trecut în anumite zile stabilite pentru preluarea deșeurilor voluminoase și electrocasnice defecte, dar este necesar ca persoana să sune operatorul de salubritate pentru programare și să pună obiectele în fața locuinței până la ora stabilită.

Autoritățile locale au stabilit și un tarif oficial pentru colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor voluminoase de 200,34 lei pentru fiecare metru cub (fără TVA) atunci când serviciile respective nu se fac în campanii gratuite sau în cadrul programelor de salubrizare normale; pentru echipamente electrice și electronice, tariful este de 73,87 lei/mc (fără TVA).

Situația din Sectorul 5 este asemănătoare altor sectoare unde operatorii de salubritate organizează colectări gratuite la anumite intervale sau perioade, de exemplu în ultima sâmbătă a lunii; cetățenii trebuie să anunțe din timp dispeceratul serviciului pentru ridicarea obiectelor voluminoase și să le depoziteze la locul convenit înainte de ora stabilită.

În Sectorul 6, conform informațiilor locale, administrația nu mai oferă colectări gratuite periodice pentru deșeurile voluminoase și acestea sunt preluate de operatorul de salubritate Urban SA doar contra cost. Costurile raportate de locuitori au fost în jurul valorii de câteva sute de lei pentru câțiva metri cubi de deșeuri voluminoase, dar prețurile oficiale pot varia în funcție de volumul și tipul de obiecte ridicate.

Pe scurt, dacă cineva vrea să arunce o canapea mai mare în București în 2026, opțiunea gratuită există doar dacă este anunțată și programată în cadrul unor campanii sau centre de colectare organizate de primăriile de sector. Dacă acest lucru nu este posibil sau nu există campanii active, locuitorii vor avea de plătit un tarif pentru ridicarea deșeurilor voluminoase la adresa indicată, așa cum prevede legislația de salubrizare a fiecărui sector și contractele cu operatorii de salubritate.