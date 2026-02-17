În urma unor verificări efectuate pe raza localității Baia de Fier, comisarii Gărzii de Mediu Gorj au descoperit mai multe persoane care desfășurau activități ilegale de producere a mangalului, generând episoade de poluare a atmosferei. Reprezentanții instituției au precizat că cei implicați au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 40.000 de lei.

Raportul de activitate al Gărzii de Mediu Gorj pentru anul 2025 evidențiază un record al instituției în ceea ce privește sancțiunile contravenționale aplicate, comparativ cu anii anteriori, precum și o creștere semnificativă a controalelor efectuate. Reprezentanții Gărzii de Mediu au precizat că, în cadrul a 962 de controale, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 3.366.000 de lei, au fost confiscate patru autovehicule folosite pentru săvârșirea infracțiunilor de mediu, iar în zece cazuri au fost sistate activități.

Potrivit raportului, principalele nereguli care au condus la aplicarea sancțiunilor contravenționale au fost abandonarea deșeurilor, dezmembrările auto, exploatările de agregate minerale și nerespectarea actelor de reglementare. Pentru anul 2026, comisarii de mediu intenționează să își concentreze eforturile pe creșterea eficienței acțiunilor de control, în vederea combaterii infracționalității de mediu la nivelul județului Gorj.

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplină în Construcții, Afișaj Stradal și Protecția Mediului au aplicat o amendă de 45.000 de lei pentru abandonarea unor deșeuri pe domeniul public. Potrivit reprezentanților Poliției Locale Târgu Mureș, sancțiunea a fost aplicată după ce, la data de 4 noiembrie 2025, a fost abandonată o cantitate semnificativă de încălțăminte uzată, saci de rafie și alte deșeuri la intrarea în cimitirul vechi de pe strada Remetea.

Autorul faptei a fost identificat în persoana lui G.T.F., domiciliat în comuna Sântana de Mureș, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. Reprezentanții Poliției Locale au precizat că, în urma intervenției, zona a fost igienizată de persoanele care au deținut inițial deșeurile și care l-au plătit pe G.T.F. să le transporte, acesta susținând că intenționa să le folosească pentru încălzirea locuinței.

Conform Poliției Locale Târgu Mureș, fapta lui G.T.F. se încadrează în prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.