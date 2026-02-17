În contextul avertizării meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru municipiul București, autoritățile anunță măsuri extinse pentru menținerea siguranței rutiere, iar șoferii sunt vizați direct de aceste acțiuni.

Polițiștii rutieri, în colaborare cu autoritățile locale, vor patrula și vor interveni în toate sectoarele Capitalei. În zonele unde se vor constata condiții dificile de circulație, echipele din teren vor acționa pentru îmbunătățirea carosabilului și pentru prevenirea blocajelor. Măsurile sunt adaptate permanent, în funcție de evoluția fenomenelor meteo și de situația din trafic.

Pe întreaga perioadă a codului portocaliu, echipajele Brigăzii Rutiere vor sprijini conducătorii auto pentru a evita ambuteiajele și incidentele rutiere. Reprezentanții instituției precizează că ?

„Pe parcursul acestei perioade, suntem în permanent angrenați în activități pe toate arterele din Capitală, în vederea asigurării desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță și pentru prevenirea producerii accidentelor de circulație”, au transmis reprezentanții Brigăzii Rutiere.

Autoritățile subliniază că toate intervențiile sunt realizate împreună cu instituțiile abilitate, iar dispozitivele din teren sunt coordonate astfel încât reacția să fie rapidă în cazul apariției unor probleme majore în trafic.

Pe fondul condițiilor de iarnă, șoferii din Capitală trebuie să respecte un set clar de recomandări și obligații legale pentru a evita sancțiunile și pentru a reduce riscul producerii unor accidente.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor auto să evite deplasările în timpul viscolului și al ninsorilor abundente, iar atunci când deplasarea este absolut necesară, să verifice starea drumurilor și să își pregătească autoturismul corespunzător. De asemenea, polițiștii insistă asupra creșterii atenției la volan, adaptării permanente a vitezei la condițiile meteo-rutiere și menținerii unei distanțe suficiente față de vehiculul din față, pentru a permite frânarea în siguranță.

În același timp, conducătorii auto trebuie să evite manevrele riscante, precum frânările bruște, schimbările rapide de direcție sau depășirile repetate, întrucât carosabilul alunecos favorizează derapajele. O bună vizibilitate este esențială, astfel că parbrizul, oglinzile, geamurile laterale și luneta trebuie curățate înainte de plecare. Sistemele de iluminare și semnalizare, instalația de climatizare și ștergătoarele trebuie verificate pentru a funcționa în parametri optimi.

Polițiștii atrag atenția că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone și pentru cele destinate transportului de persoane cu mai mult de nouă locuri, inclusiv cel al conducătorului auto, este necesară echiparea cu anvelope de iarnă pe axele de tracțiune sau montarea lanțurilor ori a altor echipamente antiderapante certificate.

Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu amendă cuprinsă între 9 și 20 de puncte-amendă, ceea ce înseamnă sume între 1.822,5 și 4.050 de lei. Pe lângă sancțiunea financiară, autoritățile dispun reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare al vehiculului, fiind eliberată doar o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

Recomandări sunt formulate și pentru pietoni, care trebuie să circule exclusiv pe trotuare și să traverseze doar prin locurile marcate și semnalizate, la culoarea verde a semaforului, după ce se asigură că intenția de a traversa a fost observată de conducătorii auto.