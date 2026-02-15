Potrivit Codul Rutier, șoferii trebuie să se asigure că autovehiculul este pregătit pentru circulație în condiții de siguranță. Mulți conducători auto cred că este suficient să curețe doar parbrizul înainte de plecare. Legislația prevede însă că întregul autovehicul trebuie eliberat de zăpadă și gheață.

Obligația vizează nu doar geamurile, ci și capota și portbagajul. De asemenea, farurile și stopurile trebuie curățate complet. În plus, zăpada depusă pe plafon sau pe alte suprafețe se poate desprinde în timpul mersului.

Aceasta poate ajunge pe parbriz sau pe alte autovehicule. Vizibilitatea poate fi redusă brusc pentru șoferul în cauză sau pentru ceilalți participanți la trafic, iar riscul de accidente crește în astfel de situații, mai ales în condiții de ninsoare sau ceață.

De asemenea, farurile sau stopurile acoperite fac mașina mai greu de observat. În sezonul rece, când lumina naturală este redusă, aceste elemente devin esențiale pentru siguranță.

Pentru nerespectarea obligației de a curăța complet autovehiculul, polițiștii rutieri pot aplica sancțiuni din clasa a III-a de sancțiuni. Amenda este cuprinsă între 1.215 și 1.620 de lei, în funcție de numărul de puncte amendă stabilit la constatarea faptei.

Astfel, e bine să te gândești de două ori înainte de a pleca în grabă la drum. Pierzi cinci minute cât timp cureți mașina, dar scapi de situații neplăcute sau amenzi luate aiurea.

Codul Rutier interzice circulația cu plăcuțele de înmatriculare murdare, deteriorate sau acoperite de gheață ori zăpadă. Numerele trebuie să fie permanent vizibile și lizibile. Autovehiculul trebuie să poată fi identificat fără dificultate.

Pentru această abatere, șoferii riscă o amendă distinctă. Sancțiunea este cuprinsă între 405 și 607,5 lei.

În practică, polițiștii pot aplica ambele sancțiuni. Acest lucru se poate întâmpla dacă mașina este acoperită de zăpadă și, în același timp, plăcuțele de înmatriculare sunt murdare sau înghețate. Poți lua „la pachet” peste 2.000 de lei amendă pentru că n-ai dat cu peria zăpada de pe mașină.

În acest context, autoritățile recomandă alocarea câtorva minute înainte de plecare pentru curățarea completă a autovehiculului. Pe lângă faptul că eviți amenzile deja menționate, contribui la siguranța tuturor participanților la trafic și reduci riscul incidentelor.