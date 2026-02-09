Pentru mulți șoferi români, sensul giratoriu este o prezență constantă în trafic. Cu toate acestea, regulile de semnalizare sunt adesea interpretate greșit, iar confuziile duc la frânări bruște, claxoane sau chiar accidente ușoare. Deși pare o manevră simplă, mersul „înainte” într-un giratoriu ridică cele mai multe semne de întrebare.

Codul Rutier 2026 stabilește clar că orice schimbare de direcție sau de bandă trebuie semnalizată, iar sensul giratoriu nu este o excepție. Semnalizarea are rolul de a anunța din timp intențiile conducătorului auto, astfel încât ceilalți participanți la trafic să poată reacționa corect.

Conform regulilor generale, semnalul trebuie dat din timp:

cu cel puțin 50 de metri înainte, în localități;

cu minimum 100 de metri înainte, în afara localităților.

Regula de bază este cunoscută: vehiculele aflate deja în giratoriu au prioritate față de cele care urmează să intre. În cazul giratoriilor cu mai multe benzi, regulile devin însă mai stricte și impun o atenție sporită la semnalizare și acordarea de prioritate.

„În cazul intersecțiilor cu sens giratoriu, conducătorii de vehicule trebuie să respecte regulile privind circulația pe benzi, având obligația să semnalizeze din timp părăsirea intersecției și să se asigure că o pot face fără să perturbe circulația sau să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic”, prevede Codul Rutier la Art 107, pct. 1 (1).

Dacă circuli într-un sens giratoriu cu o singură bandă sau te afli pe banda 1 și mergi înainte, fără să schimbi banda ori direcția de mers, nu ești obligat să semnalizezi nici stânga, nici dreapta. Practic, îți continui deplasarea fără a intersecta traiectoria altor vehicule.

Aceeași regulă se aplică și în giratoriile cu mai multe benzi, atât timp cât rămâi pe banda 1 și nu faci vreo manevră de schimbare a benzii.

Problemele apar atunci când șoferii se află pe banda 2 a giratoriului și ies din intersecție fără să semnalizeze. În această situație, părăsirea giratoriului presupune traversarea benzii 1, iar semnalizarea devine obligatorie.

Astfel, șoferii aflați pe banda a doua trebuie:

să semnalizeze dreapta înainte de ieșire;

să acorde prioritate vehiculelor care circulă pe banda 1.

Nerespectarea acestei reguli este una dintre cele mai frecvente cauze ale accidentelor ușoare din sensurile giratorii.

Dacă intenționezi să virezi la stânga sau să întorci în sensul giratoriu, semnalizarea este obligatorie pe toată durata manevrei. Semnalul stânga trebuie menținut până la apropierea de ieșire, moment în care se semnalizează dreapta pentru părăsirea intersecției.

Mersul înainte într-un sens giratoriu nu implică automat semnalizare, dar acest lucru este valabil doar dacă nu schimbi banda și nu intersectezi traiectoria altor vehicule. În giratoriile cu mai multe benzi, semnalizarea corectă și acordarea de prioritate sunt esențiale pentru siguranța rutieră.