Decizia de a elimina temporar taxele pe acest tronson a fost aprobată de Adunarea Regională a Siciliei ca parte a unui pachet de măsuri urgente de sprijin pentru rezidenți și turiști din zona afectată.

Suspendarea încasării taxelor va fi temporară și va rămâne în vigoare până la 31 mai 2026. Pentru a acoperi impactul veniturilor pierdute, a fost stabilit un sprijin financiar de 800.000 de euro, sumă care va fi transferată către Consorzio Autostrade Siciliane.

Scutirea funcționează astfel: șoferii care folosesc un tichet de autostradă la ieșirea prin stațiile de taxare specificate vor plăti zero euro, iar utilizatorii sistemelor automate de colectare a taxei, precum Telepass, nu vor vedea nicio taxă înregistrată în cont. Această măsură se aplică doar pentru deplasările interne între trei ieșiri: Roccalumera–Taormina, Roccalumera–Giardini Naxos și Taormina–Giardini, în ambele sensuri.

Autoritățile regionale au luat această decizie ca răspuns la pagubele semnificative provocate de ciclonul Harry infrastructurii rutiere și locale în ianuarie 2026. Măsura are și un rol de sprijin pentru relansarea turismului și a economiei locale, care, în sezonul de iarnă, a fost deosebit de expusă pierderilor. În Italia, astfel de măsuri se suprapun adesea cu alte reguli de trafic, inclusiv interdicții aplicabile transportului rutier.

Amintim că ciclonul Harry a provocat daune semnificative în sudul Italiei și în Grecia, afectând în special coasta ionică a Siciliei, unde malurile s-au prăbușit, casele și magazinele au fost inundate cu apă și moloz, iar plajele au fost distruse. Pagubele din Sicilia generate de furtuni au depășit jumătate de miliard de euro, conform declarațiilor președintelui regiunii, Renato Schifani, care a declarat starea de criză.

Furtunile au afectat întreaga regiune de sud a Europei. În Grecia, ploile abundente și vântul puternic au lovit în special zona Atenei, provocând pagube materiale semnificative. În Creta și pe mai multe insule din Marea Ionică, ambarcațiunile nu au mai circulat. Premierul grec Mitsotakis și-a anulat deplasarea la Davos, iar locuitorii au fost sfătuiți să evite deplasările și să nu lucreze în exterior. Furtuna s-a deplasat ulterior spre estul Mării Egee.