La nivelul Uniunii Europene, specialiștii avertizează că modelul clasic al pensiei publice, bazat pe contribuții obligatorii din salariu, ar putea genera venituri insuficiente la vârsta pensionării. Îmbătrânirea populației și scăderea numărului de contribuabili activi pun presiune tot mai mare pe bugetele publice.

În acest context, pensiile private și cele ocupaționale sunt promovate de mai mulți ani ca soluții complementare, menite să ofere un nivel suplimentar de siguranță financiară.

Datele disponibile la nivel european arată că aproximativ 20% dintre cetățeni beneficiază de pensii ocupaționale, iar circa 18% au pensii private individuale. Aceste procente sunt considerate prea reduse pentru a asigura stabilitate financiară pe termen lung.

Autoritățile europene constată că mulți angajați amână decizia de a economisi suplimentar, chiar și atunci când au posibilitatea, fenomen cunoscut drept procrastinare financiară.

Propunerea aflată în discuție vizează introducerea unei pensii private suplimentare cu înscriere automată. Angajații și angajatorii ar urma să contribuie automat la acest sistem, însă participanții ar avea dreptul să iasă din schemă dacă își exprimă explicit această opțiune.

Mecanismul urmărește să crească gradul de participare fără a elimina libertatea individuală, mizând pe faptul că majoritatea persoanelor rămân în sistem odată ce sunt înscrise automat.

În varianta analizată, sumele colectate ar urma să fie investite în instrumente financiare precum acțiuni, obligațiuni sau fonduri de investiții. Scopul este obținerea unor randamente pe termen lung care să completeze pensia publică.

Modelul se bazează pe ideea diversificării investițiilor și pe acumularea treptată de capital pe durata vieții active.

Sisteme similare de înscriere automată funcționează deja în Marea Britanie și în Noua Zeelandă, unde majoritatea persoanelor rămân în sistem după înscriere.

În Uniunea Europeană, Irlanda pregătește lansarea unui mecanism de pensie privată cu înscriere automată începând din 2026, autoritățile estimând o rată ridicată de acceptare. Italia și Polonia au implementat deja sisteme comparabile, observând o creștere treptată a participării pe măsură ce populația a devenit mai familiarizată cu acest tip de economisire.

Pe lângă introducerea unei pensii private automate, Uniunea Europeană recomandă dezvoltarea unor sisteme digitale care să permită cetățenilor să își urmărească drepturile la pensie și estimările privind veniturile viitoare.

Sunt discutate inclusiv tablouri de bord naționale și europene dedicate sustenabilității sistemelor de pensii. Acestea ar urma să ofere o imagine de ansamblu asupra evoluției pensiilor și să sprijine factorii de decizie în elaborarea politicilor publice.