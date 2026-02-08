În ultimele zile, numeroase persoane au susținut că această taxă ar fi benefică pentru țară. Analistul economic Radu Georgescu subliniază că multe dintre aceste opinii provin de la persoane fără experiență sau cunoștințe economice solide. Mulți dintre cei care susțin taxa nu sunt familiarizați cu livrările intracomunitare și nu au lucrat niciodată cu o Declarație Vamală de Import (DVI).

Radu Georgescu a explicat într-o postare realizată pe Facebook că prima firmă de curierat care a vorbit despre taxa Temu/Shein confirmă observațiile sale: firmele din afara Uniunii Europene au redus drastic volumele expediate în România și au început să transporte bunurile către aeroporturi din alte țări pentru a evita taxa. Aceasta afectează puternic companiile românești de logistică și transport.

„In ultimele zile am vazut multi habarnisti care spun ca taxa Temu / Shein este foarte buna pentru economia Romaniei !!!

Bag mana in foc ca toti acesti habarnisti nu au auzit in viata lor de livrari intracomunitare

Si nu au vazut in viata lor o Declaratie Vamala de Import ( DVI)

Azi , prima firma de curierat a vorbit despre taxa Temu / Shein

Surpriza

Firma de curierat spune exact ce am explicat eu de cand a aparut aceasta taxa stupida

Firma de curierat spune ca firmele din afara UE au redus drastic volumele expediate in Romania

Si au inceput sa transporte pe aeroporturi din alte tari

Fac acest lucru pentru a evita aceasta taxa stupida

Ei au explicat ca aceasta taxa afecteaza puternic negativ companiile romanesti de logistica si transport”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.

În plus, în ianuarie, încasările generate de această taxă au fost mult sub așteptările Guvernului. Georgescu mai notează că există mai multe categorii de persoane care promovează această taxă fără a înțelege efectele ei: influenceri și jurnaliști care fac promovări contra-cost, asistați sociali care nu sunt preocupați de economia țării și persoane fără cunoștințe economice care se bucură atunci când sunt introduse noi taxe.

În concluzie, Radu Georgescu consideră că efectele taxei Temu/Shein demonstrează clar cine are cunoștințe economice solide și cine promovează opinii fără fundament, evidențiind impactul negativ asupra economiei și asupra companiilor românești de transport.

„Bonus

In ianuarie nu s-a incasat aproape nimic fata de cat dorea Guvenul

In ultima perioada vad o gramada de habarnisti

Acestia sunt cel putin din urmatoarele categorii

1 Habarnistii influenceri si ziaristi

Pentru cateva sute de lei sponsorizare din banii publici,acestia ar spune si ca afara este soare afara desi este 2 noaptea

2 Habarnistii asistati sociali

Acestia depind de banii de la stat. Ii doare in fund cum merge economia si ce taxe cresc

3 Habarnistii care nu inteleg absolut nimic din economie

Sunt cei care se bucura infantil cand cineva le creste taxele

Partea buna ca acum se vede foarte bine cine este habarnist”, a subliniat acesta.

Într-o altă postare, analistul economic a atras atenția asupra efectelor negative și ușor de evitat ale taxei Temu/Shein, evidențiind că și Italia a realizat rapid problemele generate de această măsură. La doar o lună de la implementare, companiile italiene au cerut eliminarea urgentă a taxei, constatând că aceasta lovește puternic economia. Financial Times confirmă ceea ce Georgescu explicase încă de la apariția taxei: este o măsură care are efect de bumerang.

Georgescu subliniază că firmele chinezești nu sunt naive. Temu, Shein și AliExpress înțeleg legislația europeană mai bine decât mulți legislatori din UE și evită taxa prin redirecționarea bunurilor către aeroporturi din țări unde nu există această taxă, precum Ungaria sau Polonia. Acolo se efectuează vama de intrare în UE, bunurile ajung în depozite și apoi ies pe altă „ușă” ca livrări intracomunitare. Practic, taxa este imposibil de aplicat livrărilor intracomunitare.

„Am avut dreptate

Inca o data : )

Italienii si-au dat seama ca taxa Temu / Shein este o taxa stupida

Dupa doar o luna de la implementarea taxei

Si-au dat seama ca aceasta taxa are efect de bumerang si loveste puternic in economia Italiei

Companiile italiene cer eliminarea urgenta a taxei

Azi Financial Times explica ce am explicat eu cand a aparut aceasta taxa stupida

Chinezii nu sunt prosti

Paradoxal, chinezii stiu mai multa legislatie europeana decat cei care fac legi in Europa

Aceasta taxa este foarte usor de evitat

Am explicat cum se evita cand a aparut aceasta lege

Firmele chinezesti ( Temu , Shein , AliExpress) duc bunurile pe un aeroport dintr-o tara unde nu este aceasta taxa ( Ungaria , Polonia)

Acolo fac vama de intrare in UE

Duc bunurile in depozitele lor

Pe o usa intra bunurile

Si ies pe alta usa ca bunuri intracomunitare

Este imposibil sa taxezi in UE livrarile intracomunitare”, a scris acesta.

Radu Georgescu observă cu surprindere că în România există încă persoane care consideră că taxa ar ajuta economia, în condițiile în care acestea nu înțeleg mecanismele tranzacțiilor comerciale internaționale, nu cunosc livrările intracomunitare și nu au văzut niciodată o Declarație Vamală de Import (DVI).

„Eu sunt uimit de altceva

Paradoxal, in Romania inca sunt persoane care spun ca aceasta taxa ajuta economia

Pur si simplu ei nu inteleg cum functioneaza tranzactiile comerciale intre tari

Bag mana in foc ca toti acesti „ experti” nu au auzit in viata lor de livrari intracomunitare

Si nu au vazut in viata lor o Declaratie Vamala de Import ( DVI)

Partea si mai haioasa este ca Italia a pus o taxa de 2 euro

Romania a pus o taxa de 5 euro

Normal , romanii sunt mai bogati

Ca efect, chinezii vor reduce la maxim bunurile care vin pe aeroporturile din Romania

Eu cred ca cei care lucreaza in departamentele financiare din firmele chinezesti ( Temu , Shein , AliExpress etc) se distreaza maxim pe lipsa cunostintelor europenilor

Si sunt uimiti ca ei inteleg mult mai bine cum functioneaza legile europene”, a conchis specialistul.

