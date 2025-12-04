Ore întregi de blocaje, taxă de autostradă plătită integral – toate acestea ar trebui să devină istorie pe autostrăzile Italiei începând cu 2026.

Autoritatea italiană de reglementare în transporturi introduce un sistem revoluționar de rambursare care îi va despăgubi automat pe șoferi în cazul în care lucrările sau blocajele de trafic le întârzie semnificativ călătoria.

În centrul reformei se află un sistem automatizat de comparație: acesta măsoară timpul real de parcurgere a traseului și îl compară cu un timp estimat prestabilit.

De îndată ce diferența depășește un anumit prag, se activează automat dreptul la rambursare, pe baza unui set de reguli clare. Autoritatea italiană subliniază că prin acest mecanism se garantează compensații corecte și transparente, scrie site-ul Kroner Zeitung.

Regulile sunt diferențiate în funcție de lungimea traseului:

Sub 30 de kilometri: rambursare indiferent de cât de mare este întârzierea

Între 30 și 50 de kilometri: despăgubire acordată pentru întârzieri de cel puțin 10 minute

Peste 50 de kilometri: despăgubire acordată începând cu întârzieri mai mari de 15 minute

Implementarea sistemului va avea loc treptat: începând cu 1 iunie 2026, acesta va funcționa pe segmentele de autostradă administrate de un singur operator, iar de la 1 decembrie 2026 va fi extins pe traseele gestionate în comun de mai mulți concesionari.

Sunt excluse în mod explicit de la rambursare lucrările de urgență – de exemplu, după accidente, fenomene meteorologice extreme sau în timpul operațiunilor de salvare.

Toate informațiile relevante, inclusiv despăgubirile generate automat, vor fi disponibile printr-o aplicație unică a tuturor operatorilor de autostrăzi.

Noile reguli vor fi incluse în contractele viitoare de concesiune și, prin acorduri suplimentare, vor fi extinse și asupra celor existente.

Ministrul Transporturilor din Italia, Matteo Salvini, a salutat decizia și a numit-o „o măsură vizionară”, afirmând că aceasta le va oferi oamenilor mai multă siguranță atunci când se confruntă cu întârzieri și restricții de trafic.