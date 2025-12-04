În România, se poate face ITP unei mașini din alt stat la reprezentanțele RAR. Unele țări membre ale Uniunii Europene permit să faci ITP unei mașini înmatriculate în România, dar acest ITP nu e recunoscut automat în România, potrivit Registrului Auto Român (RAR).

Dacă vrei să faci ITP în altă țară, trebuie să întrebi autoritățile din acea țară sau o stație autorizată dacă e posibil și dacă primesc documente oficiale. E bine să întrebi și la firma de asigurări dacă ITP-ul făcut acolo va fi recunoscut în caz de accident sau alte evenimente. Dacă ITP-ul expiră, înmatricularea mașinii se suspendă automat conform legii. Pentru detalii despre suspendarea înmatriculării, te poți adresa la RAR sau Direcției Rutiere din MAI.

În prezent, nu există o regulă europeană care să accepte ITP făcut în alt stat pentru mașinile înmatriculate în România. La întoarcerea în România, mașina trebuie să facă ITP la o stație autorizată RAR pentru a fi valabil în țară, chiar dacă ITP-ul făcut în alt stat este încă în termen.

Directiva 2014/45/UE impune ca toate vehiculele care circulă pe drumuri publice să fie supuse periodic unei verificări tehnice pentru siguranță și emisii. Ea stabilește ce tipuri de vehicule trebuie verificate (autoturisme, remorci, camioane, tractoare, etc.) și ce reguli trebuie respectate: criterii de siguranță, dotarea stațiilor de verificare, competența inspectorilor etc. La nivel european, directivele stabilesc standardele minime — dar fiecare ţară le transpune în legislația proprie, ceea ce înseamnă că frecvența și regulile pot varia.

În principiu, pentru maşinile uşoare (autoturisme) prima inspectie trebuie făcută până la patru ani după prima înmatriculare, iar apoi periodic (cel puțin la fiecare doi ani), dar statele membre pot avea reguli mai stricte.

Denumirea ITP poate fi diferită: Contrôle Technique / CT (Franța), ITV (Spania), KTEO (Grecia), etc. Chiar dacă legislaţia europeană cere controale periodice, modul în care acestea sunt organizate — interval, ce se verifică, centre autorizate — variază.

În Italia, inspecția periodică obligatorie pentru vehicule se numește „revisione periodica veicoli” sau „revisione auto”. Pentru autoturisme și vehicule până la 3,5 tone, prima verificare este obligatorie la patru ani de la prima înmatriculare. După prima verificare, inspecțiile se fac la fiecare doi ani.

Există, totuși, excepții: vehicule care sunt taxiuri, mașini de închiriere cu șofer, ambulanțe, vehicule de marfă grele etc. trebuie inspectate anual.

Inspecția poate fi făcută la birourile oficiale ale autorității de transport (denumite „Motorizzazione Civile / Uffici motorizzazione civile”) sau la ateliere private / centre autorizate. Se verifică: frâne, direcție, suspensii, luminile și semnalizările, emisii și poluare, starea generală a vehiculului și funcționalitatea instalațiilor, pentru a asigura că mașina este sigură și respectă normele de poluare.

Dacă inspecția are rezultat negativ, proprietarul trebuie să remediaze problemele și să reia revizia într-un termen scurt. Dacă circuli fără o „revisione” valabilă, riscul este real: amendă, interdicție de circulație, reținerea documentelor de înmatriculare.

În Spania, echivalentul ITP se numeşte Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Verificarea are loc la staţii ITV autorizate, care funcţionează conform reglementărilor interne. Prima inspecţie se face după patru ani de la prima înmatriculare, apoi la fiecare 2 ani. După ce vehiculul are 10 ani, ITV se face anual.

În Franța, inspecţia tehnică obligatorie pentru autoturisme ≤ 3,5 tone se face sub forma „Contrôle Technique”.

Prima verificare se face în ultimele 6 luni înainte de a patra aniversare de la prima înmatriculare; apoi, controlul revine la fiecare doi ani. În cazul vehiculelor utilitare ușoare, după control se face, uneori, și o verificare de poluare între controale periodice.

Verificările includ peste 130 de puncte de control: frâne, direcţie, suspensii, emisii, faruri / lumini, starea caroseriei etc.

În Grecia inspecţia periodică se face la centre KTEO (publice sau private). După 20 mai 2018, certificatele de „roadworthiness” eliberate respectă standardele Directivei 2014/45/UE.

Dacă nu se găsesc deficienţe majore, vehiculului i se eliberează un certificat și o dovadă de test (mark‑up), valabil până la data expirării înscrisă

Pentru autoturismele private, prima verificare tehnică are loc la patru ani de la prima înmatriculare, apoi la fiecare doi ani. Vehicule comerciale, taxiuri, ambulanţe sau vehicule mai grele pot avea inspecţii mai frecvente — de obicei anual.

În Ungaria se aplică obligatoriu inspecţia periodică pentru toate vehiculele conforme cu legislaţia naţională.

Frecvenţa pentru autoturisme (categoria uzuală) este: prima inspecţie după patru ani de la prima înmatriculare, apoi la fiecare doi ani.

Bulgaria are un sistem de inspecţie tehnică care emite un certificat de „roadworthiness”, o dovadă a testului și un sticker periodic.

Pentru categoria standard de autoturisme (M1): prima inspecţie este în termen de trei ani de la prima înmatriculare, apoi ulterior la fiecare cinci ani, dar după acest termen — anual.