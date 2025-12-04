În prezent, aceste vehicule sunt supuse unor controale obligatorii la fiecare doi ani în Uniunea Europeană, iar în anumite state, precum Franța și Germania, aceeași regulă se aplică pentru mașinile mai vechi de patru ani. Propunerea Comisiei, făcută în aprilie, făcea parte dintr-o revizuire a reglementărilor din 2014, având ca scop consolidarea siguranței rutiere și reducerea poluării.

Miniștrii au decis să păstreze sistemul actual de controale la doi ani pentru a nu impune cheltuieli suplimentare proprietarilor de vehicule. Totuși, aceștia au aprobat parțial alte propuneri ale Comisiei Europene, cum ar fi introducerea unor noi metode de control al emisiilor de dioxid de azot și particule fine și reglementări împotriva trucării odometrelor care înregistrează kilometrii parcurși de vehicule, conform informațiilor publicate de AFP.

Aceste decizii nu au forță de lege și necesită acordul Parlamentului European, care nu a adoptat încă o poziție oficială privind propunerile Comisiei. În cazul unui dezacord între cele 27 de state membre și Parlamentul European, părțile trebuie să negocieze un compromis.

Comisia Europeană a precizat că, anul trecut, aproximativ 19.800 de persoane au fost ucise în accidente rutiere în Uniunea Europeană.

👩‍🔧 Safety first! The Council adopted its position on the update of EU standards on periodic roadworthiness tests, technical roadside inspections and registration of vehicle data. 🔧 Checks here ⬇️ — EU Council Press (@EUCouncilPress) December 4, 2025

Amintim că anul 2026 marchează intrarea în vigoare a normei Euro 7, una dintre cele mai stricte reglementări recente din industria auto europeană. Noile norme vor impune cerințe riguroase pentru toate tipurile de vehicule, afectând prețurile autoturismelor, costul carburanților și modul de construcție al vehiculelor, precum și monitorizarea emisiilor.

Pentru mașinile pe benzină, toate vehiculele vor trebui să respecte limite suplimentare privind particulele emise. Producătorii vor fi obligați să demonstreze la fiecare opt ani că emisiile de monoxid de carbon nu depășesc 1.000 mg. Toate autoturismele vor fi echipate cu un sistem „OnBoard” care monitorizează în timp real motorul și componentele de mediu, prevenind manipulările sau defecțiunile ascunse.

Norma Euro 7 introduce, pentru prima dată, standarde și pentru vehiculele electrice. Bateriile acestora trebuie să păstreze cel puțin 80% din capacitate după cinci ani sau 100.000 km parcurși, oferind cumpărătorilor siguranța durabilității și reducând riscul achiziției unei mașini cu baterie degradată.

De asemenea, Euro 7 reglementează particulele provenite din uzura anvelopelor și frânelor. Șoferii vor trebui să utilizeze doar anvelope conforme noilor norme, iar producătorii vor dezvolta materiale mai curate și mai rezistente. Această cerință se aplică tuturor vehiculelor, inclusiv celor electrice, consolidând obiectivul de reducere a poluării și creșterea durabilității în transportul rutier.